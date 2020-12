Valdevan Noventa e Chico Propina

28/12/20 - 08:33:12

Por Adiberto de Souza

Mais uma vez, o deputado federal Valdevan Noventa (PL) desfila no noticiário policial. Agora, foi a Rede Globo de Televisão que associou o parlamentar com um suposto esquema gigantesco de propina dentro do Sindimotorista, entidade sindical paulista presidida justamente por Noventa. O principal acusado é o secretário geral do sindicato, Francisco Xavier, chamado pela reportagem de “Chico Propina”. Ele teria sido subornado com milhões de reais para facilitar a vida das empresas de ônibus, tendo, inclusive, construído um patrimônio pessoal fabuloso. Além de mostrar as relações entre “Propina” e Valdevan, a Rede Globo recordou o inquérito aberto pela Polícia Federal para apurar possíveis irregularidades na eleição de Noventa, detalha prisão por suposta compra de votos e suspeita do fato de ele, mesmo morando há décadas em São Paulo, tenha escolhido Sergipe para se candidatar. É terrível para um estado ser representado na Câmara Federal por um deputado que aparece com tanta frequência nas páginas policiais. Home vôte!

Volta ao batente

Após ter passado quase três dias hospitalizado, o deputado estadual Luciano Bispo (MDB) volta, nesta segunda-feira, a presidir a sessão da Assembleia. O emedebista foi levado à urgência do Hospital São Lucas depois de um forte mal-estar. Diagnosticado com infecção intestinal e desidratação, Bispo passou a véspera do Natal no “estaleiro”, só recebendo alta médica sábado passado. Restabelecido, o deputado retorna ao “batente” para encerrar mais um período legislativo. Então,tá!

Triste desigualdade

O percentual de crianças negras de 7 a 14 anos que estão mais de dois anos atrasadas na escola é o dobro do registrado entre as brancas. Enquanto 16,7% dos alunos negros estão nessa situação, entre os brancos o índice é apenas 8%. Os dados do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade reforçam a tese de que as desigualdades entre negros e brancos se repetem no ambiente escolar. Coisas do Brasil tão desigual. Desconjuro!

Posse sem festa

Os vereadores eleitos em Aracaju serão empossados, na próxima sexta-feira (1º), em solenidade muito restrita e agendada para o auditório do Tribunal de Justiça de Sergipe. A restrição do número de autoridades e convidados visa respeitar as normas sanitárias de combate à Covid-19. No mesmo evento, a Câmara Municipal dará posse ao prefeito reeleito da capital, Edvaldo Nogueira (PDT) e a vice Katarina Feitoza (PSD). A sessão inaugural da nova Legislatura será presidida pela vereadora Linda Brasil (PSOL), primeira mulher trans eleita em Aracaju. Boa sorte a todos e todas!

Barrados no baile

Os vereadores eleitos Fábio Meireles e Sávio Neto de Vardo da Lotérica – ambos do PSC – só participarão da festa de posse, dia 1º próximo, se conseguirem derrubar a liminar que os impediu de serem diplomados pela Justiça Eleitoral. Os dois foram punidos com base em denúncia feita pelo Ministério Público sobre a existência de possíveis fraudes na cota de candidaturas femininas do partido. O PSC já recorreu, porém ainda não obteve êxito. Terá que fazer isso a tempo de os eleitos serem diplomados. Do contrário, serão barrados no baile. Crendeuspai!

Mistureba

Jesus nasceu em Belém

conseguiu sair dali

passou por Tamataí

por Guarabira também

Nessa viagem de trem

foi parar num entroncamento

Não encontrando aposento

dormiu na casa de um cabo

jantou cuscuz com quiabo

diz o Novo Testamento.

Os versos acima são do repentista Zé Limeira, o poeta do absurdo.

Uma década perdida

Repercutiu muito entre os sergipanos o artigo “Sergipe, uma década perdida”, publicado pelo jornalista Gilvan Manuel no Jornal do Dia. Com dados robustos, Gilvan lembra que o governo estadual deixou de pagar os servidores em dia, provocou a falência de muitas empresas e assistiu Petrobras juntar os trens para cair fora do estado. A década perdida foi governada por Marcelo Déda (PT), Jackson Barreto (MDB) e Belivaldo Chagas (PSD). Misericórdia!

Violência mapeada

Exatos 27% das mulheres nordestinas, com idade entre 15 e 49 anos, já foram vítimas da violência doméstica. É que o revela a pesquisa sobre a Violência Doméstica contra a Mulher. Segundo o estudo, entre as entrevistadas brancas com nível de educação superior, o percentual de vítimas é 10 vezes menor do que entre as pretas sem qualquer instrução. No Nordeste, 88% das mulheres souberam que suas mães foram agredidas. E quatro em cada 10 também se tornaram vítimas dessa mesma violência. Cruz credo!

Vagas à vista

Tá desempregado? Pois comece a pensar num emprego que oferece ótimo salário, carro, telefone e auxiliares, além de otras cositas mas. Estamos falando das centenas de secretarias municipais espalhadas por Sergipe. Para conseguir essa “boquinha” é mole, mole: basta ter um cabo eleitoral que o indique a um prefeito eleito e, naturalmente, que o distinto aceite a sugestão do aliado político. Não custa tentar, né? Aff Maria!

Projeto polêmico

A Assembleia deve votar hoje o polêmico projeto do governo reajustando em 100% as taxas cobradas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A oposição garante que a mesma propositura propõe anistiar dívidas dos partidos políticos, igrejas e escolas particulares. O governo nega, afirmando que não se trata de perdão, mas de simples adequação das taxas cobradas pelo Corpo de Bombeiros. A expectativa é que, apesar da chiadeira da oposição, o projeto seja aprovado pelos deputados governistas. Marminino!

Frutas e legumes

De um bebinho, numa bodega de esquina na feira de Carira: De tanto mexer com laranjas, o PSC de Aracaju está descascando abacaxi. Que quiabos!

Recorte de jornal

Publicado no jornal O Horizonte, em 25 de outubro de 1885.