GASOLINA E DIESEL ESTÃO MAIS CAROS A PARTIR DE HOJE APÓS REAJUSTE DA PETROBRAS

29/12/20 - 06:10:32

A Petrobras anunciou um novo reajuste nos combustíveis, que entrou em vigor nesta terça-feira (29), nas refinarias da estatal. A gasolina terá aumento de 5% e o diesel, de 4%. O último reajuste havia sido em 16 de dezembro. o impacto nas bombas será de R$ +0,0779 por litro de diesel e de R$+0,0867 por litro de gasolina.

Segundo a Petrobras, com o aumento de 5%, o preço médio da gasolina para as distribuidoras passou a ser de R$ 1,84 por litro. No acumulado do ano, a redução do preço é de 4,1 %. Com a elevação de 4%, o preço médio do diesel da Petrobras para as distribuidoras passou a ser de R$ 2,02 por litro. No acumulado do ano, a redução do valor do combustível é de 13,2 %.

Em 2020, a gasolina já sofreu 41 reajustes, sendo 20 aumentos e 21 reduções. O diesel teve 32 reajustes, sendo 17 elevações e 15 cortes no preço. Segundo a Petrobras, os valores praticados têm como referência os preços de paridade de importação e, desta maneira, acompanham as variações do valor do produto no mercado internacional e da taxa de câmbio, para cima e para baixo.

“Importante ressaltar que o preço do diesel e da gasolina vendidos na bomba do posto revendedor é diferente do valor cobrado nas refinarias pela Petrobras. Até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras, além das margens brutas das companhias distribuidoras e dos próprios postos revendedores de combustíveis”, acrescentou a Petrobras.

Fonte: Correio Braziliense