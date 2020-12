INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO SUSPENDE ATENDIMENTO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO NA 4ª

29/12/20 - 05:16:28

O Instituto de Identificação Dr. Carlos Menezes (IICM) informa que não haverá atendimento na sede da instituição na próxima quarta-feira, 30 de dezembro. A suspensão de atendimento é necessária para a realização de adequações nos sistemas do instituto e também para os procedimentos de higienização para redução dos riscos de contágio pela Covid-19.

Os novos procedimentos adotados pelo IICM possibilitaram que os cidadãos do interior do estado não precisassem mais se deslocar para a sede da instituição, na capital. Em dois meses, mais de 15 mil cidadãos deixaram de vir a Aracaju apenas em busca da carteira de identidade. Também no período, foram emitidos mais de 17 mil RGs e novas carteiras de identidade estão em produção.

O IICM também realizou mais de 40 mil atendimentos referentes à emissão da carteira de identidade. Na capital, a solicitação do documento pode ser feita através do site da SSP ou pelo Agenda Fácil SE. No interior do estado, há postos com atendimento presencial por ordem de chegada ou ainda por agendamento através do WhatsApp (a lista pode ser conferida clicando aqui)