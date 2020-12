SMTT fará monitoramento do trânsito na Atalaia no dia 31 de janeiro

Seguindo recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) para evitar aglomerações e a consequente disseminação do novo coronavírus, a Prefeitura de Aracaju não realizará festa de réveillon este ano na Orla da Atalaia. Mas, para garantir a mobilidade na área, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) fará, no dia 31, o monitoramento do trânsito na região.

O órgão municipal organizou uma operação e, caso necessário, serão realizados bloqueios nos tradicionais pontos com maior fluxo de veículos, como a avenida Rotary, que dá acesso aos Arcos da Orla. O superintendente da SMTT, Renato Telles, explica que os agentes acompanharão o fluxo e avaliarão a necessidade ou não de bloqueios.

“A Prefeitura de Aracaju, pensando na segurança da população, não realizará a tradicional festa da virada, mas montamos uma operação e estaremos monitorando o fluxo na região durante a noite do dia 31. O trânsito só será bloqueado em alguns pontos da Atalaia se houver um aumento significativo na circulação de veículos, já que, normalmente, a praia é um dos locais mais procurados pela população na virada do ano. Mas acreditamos que, por conta da pandemia e da não realização de festa na Orla, a movimentação não será grande. Se for, estaremos preparados para garantir a mobilidade”, disse.

Os pontos onde poderão haver bloqueios no trânsito, dependendo do fluxo serão: avenida Rotary com rua Niceu Dantas, avenida Santos Dumont (início da Passarela do Caranguejo), retorno próximo à rua Clóvis Rollemberg, avenida Santos Dumont (próximo ao Farol da Coroa do Meio), avenida Rotary (próximo ao Terminal da Atalaia) e rua Clóvis Rollemberg (próximo à rua Niceu Dantas).

Transporte coletivo

O Terminal de Integração da Atalaia funcionará normalmente. Os ônibus estarão circulando até meia noite, retornando às 4h do dia 1 de janeiro de 2021.

Circulação na faixa de areia

Devido ao feriado prolongado do réveillon, cresce a movimentação nas praias de Aracaju no primeiro dia do ano. Por isso, a SMTT continuará intensificando a fiscalização na faixa de areia do litoral aracajuanos.

“Na capital, conforme lei municipal 2.024, de 19 de agosto de 1993, é proibida a circulação de veículos na areia e estaremos fiscalizando também este espaço no dia 1º para evitar que veículos não-autorizados circulem na areia, oferecendo risco aos banhistas”, destaca o superintendente da SMTT, Renato Telles. Somente veículos oficiais e em operação têm autorização para circular na faixa de areia.

Cuidados no trânsito

Além disso, para um fim de ano sem acidentes, a SMTT reforça a importância dos condutores respeitarem as sinalizações e demais leis de trânsito. “Já tivemos um ano tão difícil por causa da pandemia do novo coronavírus, então pedimos que as pessoas sejam conscientes, respeitem os limites de velocidade das vias, as sinalizações, não misturem álcool e direção, e não utilizem o celular ao dirigir. Fazendo isso, teremos um fim de ano mais tranquilo e sem acidentes de trânsito”, ressalta o coordenador de Trânsito da SMTT, o subtenente Maurício Madureira.

Ocorrências podem ser informadas à superintendência pelo telefone 118.

Em Aracaju, de janeiro a novembro deste ano, foram registrados, segundos dados parciais da SMTT, 3.243 acidentes de trânsito. Em 2019, no mesmo período, foram 4024.

