Pimentel solicita fiscalização de extração de areia nas margens do Rio Sergipe

29/12/20 - 11:19:55

A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade nessa segunda-feira, 28, a indicação nº 577/2020, de autoria do deputado estadual Luciano Pimentel. A propositura solicita que seja realizada uma fiscalização nas margens do Rio Sergipe, entre os municípios de Santa Rosa de Lima e Divina Pastora, para averiguar a existência de indícios de extração de areia no local.

De acordo com o parlamentar, a indicação é fruto de uma reivindicação apresentada por moradores da região. “As pessoas que vivem na região estão preocupadas. Elas relataram que está ocorrendo uma extração desenfreada de areia nas margens do Rio Sergipe, no território dos municípios vizinhos de Santa Rosa e Divina Pastora. Essa extração é uma atividade não sustentável, que já está alterando o curso da água, além de aumentar a suspensão do material sedimentado, o que causa assoreamento e evasão do leito do rio”, explicou Luciano Pimentel, complementando.

“Se trata de uma questão grave, que merece nossa atenção. Por essa razão, os órgãos competentes precisam fiscalizar a área para punir os responsáveis por essa prática danosa que promove a degradação do meio ambiente. Dessa forma, a fiscalização é de suma importância para garantir a preservação do rio e a manutenção da qualidade da água”, concluiu Luciano Pimentel.

Com aprovação, a indicação será encaminhada para o Governo de Sergipe e também para a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e para a Administração Estadual do Meio Ambiente de Sergipe (Adema).

Assessoria Parlamentar