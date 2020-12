PMA reforça importância de manter o distanciamento físico e evitar aglomerações

29/12/20 - 05:15:52

O distanciamento físico é uma das medidas mais importantes e eficazes para reduzir o avanço da propagação da covid-19 e abrange diversos tipos de medidas para reduzir a circulação de pessoas em espaços coletivos, como vias públicas e praças e centros de compras.

Com a retomada das atividades econômicas, a Prefeitura de Aracaju tem reforçado a orientação para que a população mantenha o distanciamento físico e não relaxe demais cuidados de biossegurança necessários à prevenção da covid-19.

Segundo a infectologista da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju, Fabrízia Tavares, a população tem relaxado nos últimos meses quanto a esta medida preventiva. “O temor maior é que, com a chegada das confraternizações de final de ano, as pessoas relaxem muito mais. Temos repetidamente falado que existe a necessidade de as pessoas incorporarem essa mudança no comportamento cultural delas, ou seja, as medidas preventivas devem ser incorporadas no dia a dia, não é algo temporal”, orienta.

Em lugares fechados, o distanciamento social pode ser praticado com a manutenção de, pelo menos, dois metros entre as pessoas. Para isso, os estabelecimentos comerciais recebem indicações de lotação máxima, as quais devem ser obedecidas com bastante rigor. Essa medida não é apenas uma forma de se proteger, mas de proteger as outras pessoas também.

“O crescimento do número de novos casos é reflexo do comportamento que temos observado já a algumas semanas. É preciso que as pessoas lembrem que não estão impedidas de sair de casa, elas estão orientadas de que não devem se aglomerar”, destaca Fabrízia ao reforçar a importância de se evitar aglomeração.

Foto: Marcelle Cristinne