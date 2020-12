Policiais militares apreendem faca, seis celulares e uma quantia em dinheiro

29/12/20 - 06:19:23

Policiais militares da Gaivota 03, da 2ª Companhia do 1º BPM, foram acionados nesta segunda-feira (21) pelo CIOSP para o atendimento de uma ocorrência de roubo a ônibus na Avenida Heráclito Rollemberg, próximo a uma distribuidora de gelo e bebidas, no Conjunto Orlando Dantas.

Ao realizarem rondas na localidade, se depararam com um individuo com as mesmas características repassadas pelo Ciosp, nas proximidades do Colégio Benedito Figueiredo.

Os militares encontraram com o suspeito uma faca peixeira, seis celulares e uma quantia em dinheiro. O material apreendido, o flagranteado e uma das vítimas foram conduzidos à delegacia plantonista para as providencias legais.

A comandante da Cia ressalta que os policiais militares da 2ª cia/ 1° BPM tem efetuado um excelente trabalho no combate à criminalidade na sua área de atuação e orienta à comunidade que entre em contato com o Ciosp sempre que constatarem a prática de condutas ilícitas.

Informações e foto 2ª Companhia do 1º BPM