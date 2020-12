Prefeitura mantém fiscalizações às normas de biossegurança em Aracaju

29/12/20 - 07:32:02

Nesta segunda-feira, 28, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realizou mais uma fiscalização integrada para averiguação do cumprimento das normas de biossegurança voltadas ao controle da propagação do novo coronavírus. Com foco, principalmente, nos estabelecimentos comerciais, as equipes da Defesa Civil e do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) atuaram, conjuntamente, para reforçar orientações e promover as adequações necessárias à segurança da população.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, destaca que, além de visitas aos centros comerciais, houve fiscalização em um circo instalado no Bairro Industrial. “Nesse caso, em que há uma estrutura temporária para recebimento de público, o que mais cobramos é o distanciamento social, além do uso obrigatório da máscara e a disponibilização de álcool, para que se faça a higienização constante das mãos. É preciso ainda respeitar a capacidade de público, para que não tenhamos uma maior rede de infecção pelo coronavírus”, salientou.

No shopping, localizado na mesma região, foi observado o distanciamento entre as mesas e cadeiras, na praça de alimentação. Também houve observação dos demais recursos que asseguram o cumprimento das medidas previstas nos decretos do governo do Estado e do Município, como a higienização das mãos na entrada do estabelecimento e o controle de entrada dos consumidores.

O coordenador do órgão municipal de defesa do consumidor, Igor Lopes, ressalta que as fiscalizações vêm ocorrendo de maneira coordenada e conjunta com os demais órgãos da gestão municipal, desde o mês de março. Com a tendência de maior movimentação no comércio, em razão das festividades natalinas, as equipes empreendem esforços para assegurar o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelas autoridades sanitárias, que visam à segurança de todos, no que se refere à prevenção contra o vírus.

“Principalmente nesse período, há uma maior movimentação de pessoas na cidade. Por isso, estamos revisitando os espaços que já vem sendo fiscalizados desde o mês de março, reforçando as orientações sobre a necessidade de cumprimento das normas de biossegurança, previstas nos decretos do Poder Executivo”, informou.

Foto André Moreira