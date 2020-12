Saiba como o Transtorno de dependência de tela tem afetado a saúde de crianças

Com a pandemia do novo coronavírus, o isolamento social foi uma das medidas necessárias de prevenção e proteção, acarretando em muitas horas dentro de casa, aumentando o uso de celular, tablets, computadores e demais aparelhos tecnológicos pelas crianças, recursos acionados para minimizar a monotonia dos dias.

Mas quais os danos ocasionados pelo uso excessivo dessas tecnologias? O uso sem controle traz danos à saúde de jovens e crianças, pode desenvolver o Transtorno de Dependência de Tela que pode gerar graves efeitos da atividade neural de crianças, inclusive perda de tecido no lobo frontal, isso ocorre porque o cerébro das crianças são mais suscetíveis a mudanças na estrutura e na conectividade.

Ainda, segundo o Jornal da Associação Internacionalde Neurologia Intanfil, o uso excessivo pode gerar uma “adicção”, ou seja, uma dependência, que acarreta em danos psicológicos, emocionais e físicos. A neurorradiologista do Hapvida Nina Abreu, alerta para os problemas gerados pelo mau uso.

“Irritabilidade, ansiedade, depressão, deficit de atenção, hiperatividade, além de transtornos do sono e alimentares, são alguns dos problemas que podem ser gerados pelo uso abusivo de celular e outros aparelhos. A Associação Brasileira de Pediatria recomenda evitar o uso de telas para crianças menores de 2 anos de idade, e limitar o tempo de uso e supervisionar o conteúdo para as crianças maiores e adolescentes”, explica.

Restringir o tempo de uso, buscar atividades físicas e psicomotoras e manter o diálogo constante com as crianças e jovens é um dos caminhos para o cuidado com a saúde deles.

