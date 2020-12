SergipePrevidência conquista maior nota dos RPPS dos Índices de Transparência

29/12/20 - 11:03:49

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe, o SergipePrevidência, conquista a maior nota dos Regime de Previdência dos Servidores Públicos (RPPS) de Sergipe. O órgão obteve 9,2 na avaliação anual do Índice de Transparência dos órgãos estaduais e municipais, das administrações direta e indireta, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), divulgada nesta segunda, 28. De acordo com o Tribunal, a análise busca assegurar ao cidadão o direito fundamental de acesso à informação pública, o que contribui, também, para a efetividade do controle externo e social.

Na avaliação, o SergipePrevidência ficou seguido do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ilha das Flores (2º), do Aracaju Previdência (3º) e do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Tomar do Geru (4º).

Conduzidas pela Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços (Dceos), por meio da Coordenadoria de Auditoria Operacional (Caop), as apurações do TCE/SE foram iniciadas no dia primeiro de setembro deste ano e consideraram o acesso por meio de link existente nos respectivos sites oficiais, por ser a única forma dos cidadãos terem acesso aos referidos portais. A pontuação considerada foi aquela correspondente à informação disponibilizada pelo respectivo órgão no momento da avaliação. Por exemplo, se o órgão fizer alguma melhoria posterior à data da avaliação, esta somente será levada em consideração na revisão do índice de transparência ou na avaliação do exercício seguinte, caso assim permaneça.

Confira a avaliação do site do SergipePrevidência: https://www.sergipeprevidencia.se.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/SERGIPE-PREVIDENCIA_INDICE-DE-TRANSPARENCIA-TCESE-2020.pdf

Por Flávia Nunes