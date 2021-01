Alysson Andreoly é eleito Presidente da Câmara Municipal de General Maynard

04/01/21 - 08:48:05

Por 7 votos e duas abstenção, o vereador Alysson Andreoly (PSC ) foi eleito o presidente da Câmara Municipal de General Maynard para o ano de 2021/ 2022.

General Maynard, mostrou sua força nas urnas da nossa cidade, apostando na ideologia do novo para desenvolvimento do nosso município. “Obrigado, povo querido, pelo voto depositado nas urnas, mostrando a responsabilidade da minha função, já que fui o segundo vereador mais votado”, comentou.

Agora agradeço pela preferência da maioria dos partidos com representação na Casa do povo. Alysson, vem alinhado com o Poder Executivo para o crescimento da cidade, além de ser um jovem que visualiza o progresso e a qualidade de vida do povo Maynardenses.

“Quero agradecer aos amigos parlamentares, pela confiança depositada no meu nome, para exercer o cargo de presidente da Câmara Municipal de General Maynard. Obrigado a todos, por esse voto e tenha a certeza que irei honrar com minha palavra e trazer para o povo de General Maynard, benefícios e prosperidade. ” frisou o presidente.

Fonte e foto assessoria