COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO DEIXA UMA PESSOA MORTA NA RODOVIA SE-170

04/01/21 - 08:15:53

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio deixou uma pessoa morta na Rodovia João Paulo II (SE-170).

O acidente foi registrado na madrugada deste domingo (03) na altura do Bairro Lourival Mendes, em Campo do Brito.

As informações são de que a vítima identificada como Marcelo Silva Brito, 34 anos, conduzia uma motocicleta modelo CG, de cor branca, morreu no local após o impacto.

O motorista do veículo envolvido no acidente permaneceu no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para prestar socorro à vítima, mas ela já havia falecido.