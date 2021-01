Covid-19 em Sergipe atinge mais de 115 mil pessoas contaminadas e 2.516 mortos

04/01/21 - 20:35:05

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou nesta segunda-feira, 4, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 951 casos e oito novos óbitos. Em Sergipe, 115.636 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.516 morreram. Todos os oito óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 102.086 pacientes foram curados.

As oito mortes foram: homem, 82, de Graccho Cardoso, com diabetes e hipertensão arterial sistêmica; um homem de Aracaju, 74 anos, sem comorbidade; uma mulher de 61 anos, de Nossa Senhora do Socorro; uma mulher de 77 anos, de Aracaju, com diabetes e hipertensão arterial sistêmica; uma mulher de 56 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes; uma mulher de 89 anos, de Aracaju, com cardiopatia; uma mulher de 32 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes; uma mulher de 92 anos, de São Cristóvão, com diabetes.

Foram realizados 253.152 exames e 137.516 foram negativados. Estão internados 334 pacientes, sendo que no serviço público são 101 em leitos de UTI (adulto), 29 na UTI neonatal/ pediatria e 96 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 226. Já nos leitos do serviço privado estão internados 41 pessoas na UTI adulta, dois na UTI neonatal/ pediatria, 65 em leitos clínicos, totalizando 108.

Foram ampliados transitoriamente os leitos de UTI neonatal da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes para 29 leitos devido ao aumento de casos de infecção pelo SARS-CoV-2 entre os recém nascidos internados. A grande maioria não apresenta sintomatologia compatível com Covid-19, mas pela detecção do vírus através do RT-PCR há necessidade de manter medidas de isolamento. Todas as outras medidas para evitar a disseminação do vírus naquele ambiente foram tomadas.

