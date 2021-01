DEPUTADO JOÃO MARCELO SERÁ EMPOSSADO NESTA TERÇA-FEIRA, DIA 05

04/01/21 - 12:30:36

Está marcada para a próxima terça-feira, 5, a posse do novo deputado estadual João Marcelo Montarroyos Leite (PTC). Ele assume a vaga do deputado Dilson de Agripino (CIDADANIA), eleito prefeito de Tobias Barreto, no último pleito.

A primeira suplente é Sheyla Galba, que se elegeu vereadora de Aracaju. Na manhã desta segunda-feira, 4, ela protocolou o pedido de renúncia ao cargo da deputada estadual. “Fiz isso com a consciência tranquia de que irei trilhar um caminho de muito trabalho e dedicação à saúde de Aracaju e continuarei a luta por um tratamento digno contra o câncer para todos os sergipanos”, destaca.

Natural de São Paulo, o pecuarista João Marcelo Montarroyos Leite foi prefeito de Nossa Senhora das Dores. A posse está marcada para às 9h no gabinete da Presidência da Alese.

Por Aldaci de Souza