EDUARDO AMORIM CONVIDA MILTON ANDRADE E DANIELLE GARCIA A FILIAREM AO PSDB

04/01/21 - 15:47:56

O presidente do PSDB Sergipe, o médico Eduardo Amorim, convidou o empresário Milton Andrade e a delegada Danielle Garcia a se filiarem ao partido. “Já estamos trabalhando para o fortalecimento do PSDB no estado visando o próximo pleito, que ocorrerá em 2022. O objetivo é apresentar aos sergipanos bons quadros para as disputas proporcionais e majoritárias. Milton e Danielle são nomes qualificados que podem contribuir bastante nesse processo”, afirmou Eduardo Amorim.