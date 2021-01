Exposição Natureza Gigante abre temporada de verão no RioMar Aracaju

04/01/21 - 08:28:32

Com o objetivo de promover momentos de entretenimento lúdico e contemplativo para brindar o verão, o RioMar Aracaju inaugurou a inédita exposição ‘Natureza Gigante’, que reproduz em versão aumentada os bichinhos que habitam florestas, matas e jardins.

Reunindo brincadeira e conhecimento, a exposição traz para toda a família a oportunidade de aprender como vivem os insetos, qual a importância desses seres para a natureza, como se organizam em sociedade, entre outras curiosidades sobre o grupo de animais com o maior número de espécies existentes no planeta.

A mostra retrata a natureza em réplicas gigantes de formigas, joaninhas, gafanhotos, besouro- rinoceronte, borboletas, entre outros, fazendo com que os visitantes se sintam pequenos diante dos animais. Tudo isso, num cenário que remete aos visitantes a impressão de estarem em uma floresta.

Além das curiosidades do fantástico mundo natural, a mostra trará o laboratório científico de insetos, exposição fotográfica com registros da natureza sergipana e espaço sensorial, onde o visitante poderá ouvir os diversos sons das florestas. A Família Urso também está presente no evento como guardiã da floresta e apresentando esquetes sobre a proteção à natureza, com histórias escritas por André Comanche do @do.conto.ao.traco.

Serviço

Exposição Natureza Gigante

Até 14 de fevereiro a família poderá desbravar e conhecer o reino natural, através de mostra que apresenta insetos em tamanho gigante. Natureza Gigante será instalada na Praça de Eventos Rio e funcionará de segunda a sábado, das 9h às 22h. Aos domingos e feriados das 12h às 21h. O acesso é gratuito!

As aventuras da Família Urso

Para proteger os espaços naturais e os insetos que nela habitam, o RioMar convocou a Família Urso. O papai Théo, a mamãe Lica, o ursinho Guto e a vovó Nani, serão os guardiões florestais e estarão a postos para cuidar da natureza. Todos os sábados e domingos, o visitante poderá contar com esquetes da Família Urso, com incríveis histórias escritas com exclusividade pelo cartunista André Comanche. O acesso às apresentações é gratuito!

Os curiosos sons da natureza

Durante toda a campanha verão no RioMar Aracaju, serão instalados tapumes interativos com sons curiosos da natureza, para deixar a diversão ainda mais incrível. Para participar da brincadeira basta acionar dispositivos em forma de pedal, e ouvir os sons curiosos da natureza. Os tapumes interativos estarão instalados ao lado do Cinemark, ao lado da Preçolândia e próximo à Kalunga. O acesso à ação será gratuito e estará disponível durante o período de funcionamento do shopping.

Exposição fotográfica ‘Paisagens Sergipanas’

Para abrilhantar ainda mais a nossa campanha de verão, o RioMar promoverá uma exposição fotográfica assinada pelo conceituado fotógrafo Arthur Leite. Nascido em Aracaju, com um vasto acervo de imagens deslumbrantes de Sergipe, o fotojornalista já teve diversos trabalhos reconhecidos mundialmente, pela delicadeza e maestria com que retrata a cultura e as paisagens do estado. A exposição estará localizada no corredor da Camicado, de 6 de janeiro a 14 de fevereiro, de segunda a sábado, das 9h às 22h. Aos domingos e feriados das 12h às 21h. O acesso é gratuito!

Fonte e foto assessoria