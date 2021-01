HOMEM QUE ESTARIA DORMINDO MORRE APÓS MICROÔNIBUS PASSAR POR CIMA

04/01/21 - 10:03:06

Um homem que não teve seu nome revelado morreu no início da manhã desta segunda-feira (04) após um micro-ônibus passar por cima de seu corpo no município de Brejo Grande.

O fato foi registrado no início da manhã quando o motorista do ônibus não teria visto a vítima que acabou morrendo após o veículo passar por cima de sua cabeça.

As informações são de que o motorista, ao sair pela manhã, acabou não vendo o cidadão e passou por cima da cabeça do mesmo que morreu no local.

A pessoa que estaria dormindo em baixo do microônibus morreu no local.