Política de férias

04/01/21 - 08:32:38

Por Adiberto de Souza

Após as escaramuças eleitorais do ano passado, a classe política está curtindo merecidas férias. Até os vereadores, empossados na última sexta-feira, já estão de pernas pro ar, só devendo voltar ao trabalho no dia 2 de fevereiro. Neste período de calmaria, a política será alimentada pelo disse-me-disse, por informações sem muita importância. É o que se costuma chamar de flor do recesso, que murchará após o Carnaval, quando a classe política começará a ajustar os entendimentos sobre as eleições de 2022. Portanto, até depois do reinado de Momo, o tom da prosa será o famoso zunzunzum, também chamado de conversa mole para boi dormir. Cruz, credo!

Mané do fogo

E quem está em maus lençóis é o ex-prefeito de Itabi, Manoel Alves de Oliveira, o “Mané do Povo” (PSD). Ou seria “Mané do Fogo”? Desde a madrugada de ontem, o homem tenta explicar à polícia por qual motivo resolver colocar fogo em papéis no interior da Prefeitura. E o pior foi que ele deixou para fazer o “incêndio” quando já não era mais prefeito. Flagrado pelo povo, Mané deixou o local debaixo de vaias e sem uma explicação para o seu tresloucado ato incendiário. Danôsse!

O último coronel

O ex-deputado federal Cleonâncio Fonseca, 83 anos, morreu nas primeiras horas deste ano. Udenista raiz, ele foi, por décadas, o principal líder político de Boquim e adjacências. Elegeu-se prefeito, deputado estadual e federal. Era o último coronel da política sergipana ainda vivo. Diferente de muitos políticos atuais, Cleonâncio era daquelas lideranças que respeitavam a palavra empenhada, honravam o fio do bigode. Por isso mesmo, sempre mereceu a consideração de aliados e adversários. Aff Maria!

Excelente cobertura

A Diretoria de Comunicação da Câmara de Aracaju realizou uma excelente cobertura da solenidade de posse dos novos vereadores, do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e da vice Katarina Feitosa (PSD). Além da transmissão do evento pela TV Câmara, a equipe comandada pela jornalista Alexandra Brito disponibilizou para a imprensa textos jornalísticos e um amplo material fotográfico. Como dizem os coleguinhas colunistas sociais, bola branquíssima para a Comunicação da Câmara Municipal. Legal!

Recordar é viver

E o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), se acha o verdadeiro herdeiro político do falecido ex-deputado Chico de Miguel. O diabo é que o moço é intrigado com a família de seu protetor. A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB), filha de Chico, não deve ter gostado nadica de nada da afirmação de Valmir, porém, até agora, deu calado por resposta. Segundo o ex-prefeito, em seu leito de morte, o tradicional coronel político itabaianense lhe pediu para dar continuidade à sua maneira de fazer política. Vixe!

Defesa das minorias

Ninguém espere ver a vereadora Linda Brasil (PSOL) votando de olhos fechados nos projetos da Prefeitura: “Atuarei na Câmara como oposição de esquerda, com autonomia e independência”, revela a primeira mulher trans eleita para a Câmara de Aracaju. Por outro lado, a vereadora mais votada da capital promete que “aonde tiver uma violação de direito eu estarei lá, para exigir que todas as pessoas sejam respeitadas e seus direitos garantidos”. Bravo, bravo!

Cara nova

O 2º suplente João Marcelo (PTC) será convidado pela Assembleia para assumir a cadeira vaga com a renúncia do deputado estadual Dilson de Agripino (Cidadania) que, desde sexta-feira passada, é o prefeito de Tobias Barreto. O político petecista foi beneficiado com a decisão da 1ª suplente Sheila Galba (Cidadania) em tomar posse como vereadora de Aracaju. João Marcelo já disse que não será nem oposição e muito menos situação. Então, tá!

Ficou sozinha

Uma semana antes da posse, cinco vereadores se reuniram para tratar sobre o fortalecimento da Câmara de Aracaju e a eleição da Mesa Diretora. Participaram do encontro Emília Corrêa (Patriota), Ricardo Marques, Sheyla Galba – ambos do Cidadania – Breno Garibalde (DEM) e Pastor Diego (PP). Como entre eles há opositores ao prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), esperava-se que a maioria votasse contra a chapa encabeçada pelo vereador Nitinho Vitale (PSD), aliado roxo do pedetista. Mas qual nada: dos cinco, apenas Emília se absteve. Misericórdia!

Valdevan defendido

O Sindicato dos Motoristas Rodoviários de São Paulo saiu em defesa do deputado federal Valdevan Noventa (PL), presidente afastado da entidade. O parlamentar é citado pela Rede Globo numa reportagem sobre pagamento de propina a sindicalistas. Segundo Valmir Santana, o “Sorriso”, presidente em exercício do sindicato, “a Globo ignorou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral favorável a Valdevan e que aponta erros na conduta do Ministério Público sergipano”. Noventa é acusado de usar pessoas humildes como doadoras de recursos à sua campanha eleitoral. Crendeuspai!

Folhas no prego

O novo prefeito de Santana do São Francisco, Ricardo Roriz (PSD), recebeu uma enorme batata quente. Segundo o pessedista, seu antecessor Bruno Barrozo (PSC) não pagou as folhas de pessoal referentes a novembro, dezembro e o décimo terceiro. Pelo que Roriz apurou, só estão com os salários em dia os professores e aqueles servidores que apoiaram politicamente o ex-prefeito. Home vôte!

