Prefeitura de Laranjeiras inicia programação do 46º Encontro Cultural

04/01/21 - 05:54:06

A Prefeitura de Laranjeiras deu início na manhã deste domingo, 3, a 46ª edição do tradicional Encontro Cultural de Laranjeiras, que, por conta da pandemia da covid-19, será adaptada de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS). O tema abordado este ano está sendo: “Cultura Popular: Fortalecimento e Sustentabilidade”.

A programação do tradicional encontro de cultura popular em Laranjeiras teve início com uma missa solene em louvação aos Santos Reis, São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. Em seguida, foi realizada a coroação da Rainha das Taeiras na Igreja São Benedito. Neste primeiro dia, as pessoas têm o privilégio de presenciar a ligação entre os folguedos e a religiosidade popular.

O prefeito de Laranjeiras, José de Araújo (Juca), abriu oficialmente o tradicional encontro de cultura e destacou que, mesmo neste período de pandemia, a Prefeitura não deixa de manter viva a cultura popular dos laranjeirenses e sergipanos. “Mesmo na pandemia e atendendo todas as regras sanitárias, estamos mantendo viva a identidade dos laranjeirenses. Enquanto gestor, nós só temos que incentivar e fortalecer todas as formas de manifestação cultural em Laranjeiras, cidade que é o berço da cultura em Sergipe. É uma honra ver todas essas apresentações que engrandecem o nome de Laranjeiras e levam o nosso município a ser reconhecido não só no Brasil, mas também em outros países”, destacou Juca.

O secretário municipal de Cultura, Plácido Lyra, enfatizou a importância do Encontro Cultural. “Não vamos deixar morrer as tradições do encontro cultural, mesmo com a pandemia. Se depender dos fazedores e dos brincantes de Laranjeiras, as futuras gerações terão a oportunidade de vivenciar a nossa identidade, através dos incentivos governamentais e da tecnologia em permitir que tudo isso esteja acontecendo em 2021”, ressaltou Plácido Lyra.

A programação do 46º Encontro Cultural de Laranjeiras tem continuidade na próxima sexta-feira, 08, com o Simpósio, momento em que estudiosos e pesquisadores debatem temas importantes a respeito da preservação e fortalecimento da Cultura Popular. Este ano, o evento será de forma virtual e transmitido ao vivo pela internet. O encerramento das atividades será no próximo domingo, 10 de janeiro.

ASCOM PML.