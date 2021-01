ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEVEM REALIZAR REMATRÍCULA ATÉ O FINAL DE JANEIRO

05/01/21 - 08:27:33

Os alunos da rede municipal de ensino que querem renovar a matrícula em alguma instituição de ensino deve ficar atento aos prazos. De acordo com a Prefeitura de Aracaju (PMA), a rematrícula começou no início de dezembro e deve ocorrer até o final de janeiro, quando finalizam as aulas do ano letivo 2020.

A rematrícula começou no início de dezembro e acontece presencialmente até o dia 29 de janeiro, quando finalizam as aulas desse ano letivo.

Para confirmar a matrícula basta ir até a escola e levar duas fotos 3×4. Para alunos matriculados na Educação Infantil e no primeiro ano do Ensino Fundamental, deve ser levado, também, o cartão de vacina atualizado.