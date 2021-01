Com virada histórica, agrupamento de Mário da Clínica consegue eleger

05/01/21 - 14:00:43

Liderado pelo vereador Fabricio da NettoCred (Cidadania), que foi desde o início da pré-campanha forte aliado do prefeito Mário Pereira (Cidadania), o agrupamento da situação conseguiu uma virada histórica e quebrou uma sequência de oito anos, e que iria para 12, do ex-presidente da Câmara, Hélio das Cruzes (PT).

Desde o dia da diplomação, o ex-presidente, que elegeu seu filho Hermerson das Cruzes vereador, cantou vitória antes do tempo. Ao seu lado estiveram o ex-vice-prefeito e presidente municipal do PT, Gilberto dos Santos, que é investigado pelo GAECO e pela DEOTAP por diversos crimes contra a ordem pública enquanto gestor do Hospital de Cirurgia; e o ex-prefeito e agora deputado estadual João Marcelo, que responde a processo por abuso de poder econômico e está inelegível. Mesmo com as articulações coordenadas pelo trio, Hélio, Gilberto e João Marcelo não conseguiram derrotar os vereadores do agrupamento de Mário da Clínica.

Ao ser convidado pelos cinco parlamentares aliados do atual gestor para ser o presidente, o vereador Fábio Rosa (PSD) aceitou e firmou compromisso de fazer o Legislativo trabalhar em prol da sociedade dorense. Catatau, como é conhecido na cidade, garantiu que fará uma gestão transparente, prometendo acabar com a reeleição para a Casa Legislativa.

“Foi uma sessão de posse emocionante, jamais vista na cidade, com uma excelente aceitação da nova Mesa Diretora, uma vez que havia um clamor da população que não aceitava mais o ‘império de Hélio’”, comentou Fabrício. Ainda na mesma sessão e por aclame da maioria dos parlamentares, o vereador Fabricio da NettoCred foi eleito presidente para o biênio 2023-2024.

POR ASCOM/FABRÍCIO DA NETTOCRED