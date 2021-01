CONFIANÇA VENCE O NÁUTICO POR 2 A 0 NA ARENA BATISTÃO NA SÉRIE B

05/01/21 - 05:52:08

A primeira segunda-feira de 2021 foi de futebol pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Confiança recebeu o Náutico, na arena Batistão, em Aracaju. A partida foi válida pela 32ª rodada e o confronto marcou o fechamento da rodada.

Com a bola rolando, os donos da casa foram superiores e pressionaram durante boa parte do jogo. O goleiro Andreson da equipe pernambucana foi o destaque do jogo com boas defesas. De tanto insistir o Confiança abriu o placar aos 12 minutos em cobrança de pênalti do atacante Reis.

E aos 52 minutos do segundo tempo, o meia Madison marcou ampliou para a equipe sergipana. Final: Confiança 2×0 Náutico.

O Confiança soma 42 pontos é o 11º colocado da Série B. Na próxima rodada terá pela grana equipe do CRB, em Alagoas, no estádio Rei Pelé. O confronto será na próxima sexta-feira (08/01), às 19h15.

Fonte e foto FSF