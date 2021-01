Conselheiro Carlos Pinna exalta 80 anos de Gilton Garcia, que já foi procurador no TCE

05/01/21 - 12:28:43

“Um homem exemplar, como chefe de família, como profissional e como servidor público que foi nas mais altas categorias, tanto da área federal como da área estadual”. Assim o conselheiro Carlos Pinna, do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), define o ex-procurador do órgão, Gilton Garcia, que chega aos 80 anos de idade nesta terça-feira, 5.

Garcia integrou o TCE de 1979 e 1982, mas possui vasta trajetória na vida pública, onde já foi deputado estadual e federal por Sergipe, além de ter sido o primeiro governador do Amapá depois da passagem de território federal a estado – em apenas 7 meses de mandato, deixou o governo com o índice de aprovação de 92% firmado pelo Ibope.

“Gilton não é apenas um exemplo institucional, Gilton é um exemplo, sobretudo, político; é um homem dedicado à vida pública, até como decorrência e herança da sua família, e de uma riquíssima biografia dos Garcia no comando de governos estaduais, mas é também, e sobretudo, um exemplo de cidadão”, acrescentou Pinna.

Segundo o conselheiro, que ainda é colega de Garcia como imortal da Academia Sergipana de Letras (ASL), o maior exemplo do homenageado está na sua educação civil.

“Nunca o vi reclamar de que as coisas não saíram exatamente como ele planejava ou desejava, isso é educação civil; isso é o que talvez esteja faltando mais intensamente no nosso Brasil de hoje, essa disponibilidade para fazer trabalhos que têm que fazer, sem querer atribuir aos outros a eventual impossibilidade de se chegar ao resultado que se desejava”, concluiu.