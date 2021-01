Defesa civil alerta que número de municípios em situação de emergência deve aumentar

05/01/21 - 10:35:59

Dez municípios sergipanos estão em situação de emergência hídrica reconhecida pelo governo federal devido à estiagem. O Governo Federal reconheceu situação de emergência hídrica em dez municípios sergipanos.

São eles: Carira, Canindé do São Francisco, Frei Paulo, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, Pinhão, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha e Tobias Barreto. As cidades estão localizadas nas regiões do alto sertão sergipano, agreste central sergipano e centro sul sergipano.

De acordo com Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil (Depec), o problema afeta mais de 44 mil pessoas, principalmente as da região do alto sertão sergipano. E em pleno verão, a lista de municípios pode aumentar.

De acordo com a Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil (Depec), o número de municípios afetados pela seca ainda deve crescer, englobando as cidades de Pedra Mole, Nossa Senhora Aparecida e Gararu.

Sem o repasse federal, quase 60 caminhões em Sergipe estão com o serviço suspenso para a distribuição de água.