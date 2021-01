DEPCA CUMPRE 204 MANDADOS DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI NO ANO DE 2020

05/01/21 - 14:53:39

A Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) encerrou o ano de 2020 com o cumprimento de 204 mandados expedidos contra adolescentes em conflito com a lei. A Depca totalizou a instauração de 354 procedimentos destes apenas 7 ainda não foram concluídos e encaminhados ao Poder Judiciário.

Ao total foram cumpridos 132 mandados de Internação Provisória, 45 mandados de Internação Definitiva, 8 mandados de Semi-Internação e 19 mandados de Busca e Apreensão.

De acordo com Valter Simas, titular da Depca, os procedimentos restantes serão concluídos ainda no mês de janeiro deste ano. “Com relação às requisições de cotas e diligências oriundas do Ministério Público e do Poder Judiciário, todas as 84 requisições recebidas foram devidamente cumpridas e de forma célere, de forma a não obstar o andamento do processo na esfera judicial”, pontuou.

Fonte e foto SSP