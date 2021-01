HOMEM PRESO EM FLAGRANTE POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM PORTO DA FOLHA

05/01/21 - 11:32:35

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prenderam um homem em flagrante por violência doméstica. O caso ocorreu no povoado Lagoa do Rancho, na cidade de Porto da Folha, durante a tarde dessa segunda-feira, 4.

De acordo com as informações policiais, os policiais foram acionados pela vítima, que informou ter sido agredida com um soco. O autor da agressão foi apontado por ela como sendo o próprio irmão.

Diante das informações, os policiais foram ao local, realizaram a prisão e o caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Itabaiana, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.