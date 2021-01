MORRE O EX-VEREADOR DE ARACAJU ESTANISLAU DOS SANTOS, VITIMA DA COVID-19

05/01/21 - 08:45:56

Morreu na madrugada desta terça-feira (05), o ex-vereador de Aracaju, Liderança Comunitária do Castelo Branco e policial civil aposentado, Estanislau dos Santos, vítima da Covid-19.

O sepultamento de seu corpo do ex-vereador vai ocorrer hoje em Monte Alegre, às 16:00.

Meu Adeus para Estanislau

No início era apenas um líder comunitário que decidiu me apoiar para ser o prefeito de Aracaju nas eleições de 1996.

Depois disso resolveu me acompanhar para chegar a Assembleia Legislativa, e sempre fez com muita dedicação e lealdade, até o dia de hoje. Passou a ser um amigo para todas as horas.

Mesmo debilitado, enviava sempre sua preocupação com tudo que ocorria na política envolvendo meu nome, e nas primeiras horas desta terça-feira, 5, recebo a notícia do falecimento desse amigo, Estanislau.

Com muita tristeza, envio meus sinceros VOTOS DE PESAR para familiares e amigos, pedindo que Deus os confortem nesse momento de tanta dor.

Vá em Paz, Estanislau!

Garibalde Mendonça

Deputado Estadual