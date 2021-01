Prefeitura já retomou aulas presenciais da Academia da Cidade em dez pólos

05/01/21 - 13:50:42

Suspensas em março do ano passado, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, que impôs limitações para atividades em grupo, as aulas presenciais do Programa Academia da Cidade (PAC) já foram retomadas, pela Prefeitura de Aracaju, em dez dos 24 polos, conforme protocolo produzido pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Os primeiros polos retomados foram Augusto Franco, bairro América, Bairro Industrial, Zilda Arns, Luzia, Santa Maria, Santos Dumont, Maracaju, Centro de Criatividade e Bugio. De acordo com a área técnica do PAC, Aline Guimarães, foram priorizados os polos com espaços abertos e amplos, seguindo o protocolo de reabertura, que consiste em três fases.

“A primeira fase foi o cadastramento, inscrições e orientações à comunidade sobre o retorno das atividades. Os usuários considerados como grupo de risco (idosos, hipertensos, diabéticos e imunossupressores) foram orientados a permanecer em casa. Os professores, estagiários e alunos, seguindo o protocolo de retorno, fizeram o teste RT-PCR e devem levar resultado durante as atividades. Já a segunda fase, que começou dia 14 de dezembro, são as aulas realizadas como caminhadas monitoradas e aulas práticas de baixa intensidade”, explica.

Orientações

Para a realização das aulas é obrigatório o uso de máscara, higienização das mãos antes e depois das atividades e distanciamento social, respeitando a marcação definida nos locais das atividades. A SMS forneceu um kit com equipamentos de proteção individual para os professores e estagiários contendo máscara de tecido, protetor facial e álcool a 70%.

“As aulas têm duração máxima de 40 minutos e cada turno oferta, no mínimo, duas aulas. Não serão utilizados materiais de uso coletivo, como halteres e colchonetes. Começamos a terceira fase, onde estamos reavaliando a possibilidade de abertura de outros polos”, ressalta Aline.

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju/SE