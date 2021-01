Rede Primavera adquire aparelhos modernos para a realização dos exames de imagem

05/01/21 - 19:10:08

Sempre com o propósito de cuidar da saúde das pessoas, o Hospital Primavera investe em equipamentos de alta performance para a realização dos exames de imagem. Possui um aparelho de Densitometria Óssea de alta resolução para avaliar se o paciente tem perda de massa óssea, que comumente está relacionada a osteoporose, o que aumenta a chance de fraturas, além de outras complicações. Também tem disponível em seu parque tecnológico um aparelho de Mamografia com Tomossíntese (ou Mamografia 3D) de última geração, que é fundamental no diagnóstico precoce do câncer de mama, com um aumento de cerca de 30% na identificação de lesões, especialmente em mamas densas e heterogêneas. Então, previna-se contra essas doenças tão prevalentes e passíveis de tratamento, agende sua consulta ou exames através do telefone 2105-2600.