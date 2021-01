Suspeito de importunar sexualmente jovem que estava na fila de lotérica é identificado

05/01/21 - 13:41:24

A Polícia Civil de Sergipe informou, nesta terça-feira (5), que já identificou o suspeito de importunar sexualmente uma jovem que estava na fila de uma casa lotérica, no dia 22 de dezembro, em Aracaju.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP/SE), os investigadores requisitaram as imagens dos estabelecimentos comerciais e estimularam a população a denunciar o suspeito pelo Disque-Denúncia 181.

Segundo a polícia, ele tem 65 anos e seu advogado procurou a delegada Marília Miranda no Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV), nesta segunda-feira (4), onde ficou acertado que ele apresentaria o idoso nesta terça-feira.

O advogado apresentou um relatório médico atestando que o homem não tinha condições de saúde para ser submetido a um interrogatório pelos próximos 30 dias.

Embora ainda não tenha sido ouvido, a Polícia Civil segue as investigações por outros meios. O caso está praticamente concluído e se não houver fatos novos, o idoso deverá ser indiciado pelo crime do artigo 215-A do Código Penal Brasileiro, que trata da importunação sexual.