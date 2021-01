Virou moda! PT agora dará um “voto crítico” nos “golpistas” do MDB!

O “vexame” nas eleições municipais de 2020 parece que ainda não está consolidado dentro do Partido dos Trabalhadores. Depois de não eleger nenhum prefeito de capital e de enfrentar um verdadeiro “abismo” no quesito “credibilidade”, agora a legenda “surpreende” mais uma vez: por maioria, decidiu apoiar o emedebista Baleia Rossi (MDB/SP) – candidato do deputado federal Rodrigo Maia (DEM/RJ) e um dos “algozes” do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) – na eleição para a presidência da Câmara Federal.

Seria cômico, se não fosse trágico! Para quem não se recorda foi a partir do impeachment, liderado pelo “golpista” Eduardo Cunha (MDB/RJ) que se propagou o rompimento político entre o MDB e o Partido dos Trabalhadores. Junte aí os Democratas e o PSDB. Mas agora, “em defesa da democracia”, para impedir o avanço Bolsonarista, eis a “desculpa” para os petistas “reatarem” um “casamento” que, pelo visto, nunca acabou, ou seja, houve um distanciamento, que foi bastante conveniente por um tempo, mas agora os “interesses” voltaram a convergir…

Não existe nada de interesse no País ou defesa da democracia: o PT está apoiando o MDB sim, na eleição da Câmara Federal, não por uma questão ideológica, mas por vislumbrar cargos e espaços generosos em uma gestão do emedebista Baleia Rossi. E você foi para as ruas lutar, que se manifestou, que protestou contra o impeachment, que foi iludido a “enfrentar um golpe”, sequer foi ouvido agora, sequer foi lembrado e/ou respeitado. Você foi manipulado usado contra um “golpe” que nunca existiu! Essa é a verdade dos fatos…

Em Sergipe, na eleição de Aracaju, mais precisamente, após passar todo o 1º turno atacando e contestando a gestão do prefeito reeleito Edvaldo Nogueira (PDT), no segundo turno os petistas “inovaram”, anunciando um “voto crítico” no pedetista, para não votar na candidata da oposição; sequer cogitaram a “neutralidade”. Naquele momento estavam em jogo cargos de comissão na administração municipal. Agora, dois meses depois, o cenário parece se repetir em Brasília (DF), na eleição para o comando da Câmara dos Deputados.

Para tentar ficar “menos feio”, o PT explica que a aliança com o MDB se dará apenas para a composição da Mesa Diretora da Câmara Federal e que não perdurará. Ou seja, estamos falando do terceiro nome da linha sucessória do País, de alguém que pode vir a decidir o futuro da Nação, mas que para os petistas é “compreensível” apenas para confrontar Bolsonaro ou para participar da composição da gestão. Assim como ocorreu em Aracaju, o Partido dos Trabalhadores decidiu, por maioria, dar um “voto crítico” em Baleia Rossi! Virou moda…

São essas contradições que ficam marcadas para a história. Num futuro não muito distante, todas elas serão questionadas, cobradas! Não é a toa que muitos dissidentes do PT continuam na política, inseridos em outras legendas. O partido não pensa no País! Coloca seus interesses eleitorais acima de qualquer coisa! Quem já imaginou o PT formalizando alianças com o DEM e o PSDB, da “direita capitalista e elitizada”? E agora apoiando em BSB um projeto político e de Poder do MDB “golpista”? Sorria! Você foi manipulado…

Veja essa!

Setores da classe política e da própria imprensa tencionam preocupados com a situação do novo coronavírus (COVID-19) em Sergipe. Mas é preciso tentar entender o que passa na cabeça das pessoas. É preciso conversar e ouvir a população. O que mais aflige as pessoas, neste momento, é o risco do desemprego.

E essa!

Não adianta os jornais, sites, radialistas e analistas ficarem o dia inteiro falando em COVID: as pessoas estão nas ruas, nos postos de trabalho, estão nas praias, nas igrejas e centros comerciais. O povo decidiu que não vai se retrair novamente e muitos elegeram o trabalho como prioridade.

Aqui não!

Quando se cogita a possibilidade de novas medidas duras de isolamento social, existe apreensão, críticas, revolta e reprovação, tanto dos empregadores quanto dos empregados. Alguns setores da classe política, além de gestores públicos, já perceberam essa tendência e já não cogitam novos fechamentos.

Fique em casa?

Sem o auxílio emergencial e sem o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda (ambos do governo federal) que ajudaram a muitos empresários, garantindo subsistência para as famílias pobres e preservando milhares de postos de trabalho durante a pandemia, as pessoas optaram por trabalhar.

João Marcelo

Com a decisão de cumprir os quatro anos do mandato de vereadora de Aracaju, Sheila Galba (Cidadania) desistiu da suplência da Assembleia Legislativa, com a posse do ex-deputado Dilson de Agripino (Cidadania) na prefeitura de Tobias Barreto. Com a renúncia de Sheila, o segundo suplente João Marcelo será empossado deputado estadual, em solenidade na manhã dessa terça-feira (5), na presidência da Alese.

Exclusiva!

Como em Sergipe todo mundo se conhece e tudo se sabe, chega a informação que os votos contrários de aliados do governo aos projetos do Executivo na Assembleia Legislativa, já começam a ter algumas “consequências”. Algumas exonerações já começaram a ocorrer e o Diário Oficial parece que vai funcionar bem, nos próximos dias…

Bomba!

A momentânea falta de grandes líderes na política sergipana pode trazer algumas “surpresas” em candidaturas majoritárias já para 2022. Diante dos nomes que são ventilados para alguns cargos, já há gente “desacreditado” que pode entrar na disputa e com reais condições de vitória. Tem gente que nem está sendo “lembrado” que poderá ter êxito nas próximas eleições “correndo por fora”. A política muda muito…

PSDB

O presidente do PSDB Sergipe, o médico Eduardo Amorim, convidou o empresário Milton Andrade e a delegada Danielle Garcia a se filiarem ao partido. “Já estamos trabalhando para o fortalecimento do PSDB no estado visando o próximo pleito, que ocorrerá em 2022. O objetivo é apresentar aos sergipanos bons quadros para as disputas proporcionais e majoritárias. Milton e Danielle são nomes qualificados que podem contribuir bastante nesse processo”, afirmou Eduardo Amorim.

Danielle Garcia

Em nota, a delegada Danielle Garcia reitera que foi recebeu o convite do Cidadania em 2019 e que continua filiada na legenda. “Seguirei colaborando com os mandatos dos parlamentares do partido e atuando, ativamente, do Gabinete Compartilhado. Qualquer informação diferente é especulação”.

Falando nela

A nova vereadora de Aracaju, Sheyla Galba (Cidadania), em contato com esta coluna, reforçou que Danielle Garcia foi uma das grandes revelações do ano passado. “Durante a campanha, eu pude ver uma mulher honesta, guerreira, firme em diversos momentos, amável e afável em diversos outros, uma mulher, mãe, esposa e filha sensacional. E ter mais de 100 mil votos no segundo turno foi algo espetacular. Definitivamente, Danielle Garcia marca posição na política sergipana”.

Para o governo?

Sheyla Galba prosseguiu dizendo que “na minha humilde opinião, acredito que ela deva ser a candidata do nosso partido a governadora do Estado. Já passou do momento de Sergipe ter uma mulher no comando. Danielle reúne todos os requisitos para ser governadora e eu acredito nisso. O Cidadania não me perguntou, a própria Dani não me perguntou, sei que ainda estamos longe desta definição, mas esta é a minha opinião e é nisso que acredito”.

Tá na mira!

Chega a informação que um político, eleito em outubro passado, teve seus sigilos telefônicos quebrados pela Justiça Eleitoral. O assunto é ainda muito reservado, mas existem indícios de compra de votos, que poderá resultar na cassação de diplomas e mandatos. 2021 será um ano quente…

Edvaldo quer

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), não fala no assunto, publicamente, mas nos bastidores já teria confirmado que pretende disputar o governo do Estado em 2022, ou seja, deixaria o comando da PMA em abril do próximo ano. A “costura” seria do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD)…

Olha ele aííí…

O ano virou, as festas acabaram e o IPTU está chegando. A Prefeitura de Aracaju já vai iniciar as cobranças agora em janeiro, para quem for pagar a parcela única com desconto. Os parcelamentos iniciam em fevereiro. Detalhe: além de não ter revogado o aumento, conforme prometido na campanha de 2016, agora o imposto vem reajustado em 2,65%. Talvez por isso os debates não eram bem vindos…

Olha a Fundação!

Inúmeras foram às ligações recebidas por esse jornalista durante o período festivo de final de ano! Vários sócios educadores receberam como presente de final de ano o aviso prévio de uma empresa terceirizada da Fundação! A revolta é maciça! Fala-se em mais de 80 pais de família desempregados, quando na verdade existe muita a necessidade dessa mão de obra descartada! Alô Ministério Público! Alô Lucivanda! Cadê os órgãos fiscalizadores das condições exigíveis para os menores infratores?

E tome, desmando!

Não é possível tanto desmando em um órgão público sem uma providência! Enquanto os apadrinhados do presidente permanecem com seus “gordos salários”, recebendo por funções que sequer dominam, recebendo por uma jornada de trabalho que não cumprem, dezenas de pais de família, trabalhadores e que cumprem com suas obrigações, são mandados embora! Galeguinho, galeguinho…

Desespero

Alguns dos avisados de suas demissões ligaram aos prantos e revoltados com tanta injustiça! Essas pessoas não têm coração? Outros demitidos chegaram a afirmar que os diretores de suas unidades são contrários a essas demissões, porque realmente necessitam do trabalho deles, pois mesmo com as presenças desses funcionários que estão sendo demitidos, já existia um enorme déficit de sócios educadores! O caos está instalado!

E aí, Mangueira?

Alguém pode explicar como um órgão em que os pareceres técnicos dos diretores que vivenciam o dia a dia não são levados em consideração? Será que quando acontecer o “desastre previsível”, o Senhor presidente Welington Mangueira vai fazer o mesmo que fez com outros diretores, que por lá passaram? Um ex-diretor, apesar de ter advertido o presidente de inúmeras irregularidades existentes no órgão, inclusive chegando a negar assinar pagamento da terceirizada Ankora, não viu nenhuma providência ser tomada!

Risco de Rebelião!

O fato agora se repete com vários diretores das unidades, que estão advertindo que não têm como segurar a situação! Rebeliões poderão ocorrer porque as normas não têm como serem cumpridas e o efetivo hoje é totalmente deficitário! Mas a turma “apadrinhada” continua usufruindo e “mamando nas tetas” do governo!

Comida ruim

Muita reclamação dos servidores também sobre a comida fornecida nas unidades! Comparam a comida com “lavagem”! Agora, como perguntar não ofende nunca, não existe fiscalização? Por que o Sr. Milton não notifica a empresa responsável? Por que não abre um processo administrativo para apurar tanta reclamação? Não custa lembrar que a nutricionista (empresa Ankora) é esposa do fiscal do contrato! Impossível não compreender essa bagunça e desordem total…

Plácido em Laranjeiras

O novo prefeito de Laranjeiras, Juca de Bala (MDB), anunciou seu secretariado para iniciar a gestão e surpreendeu muita gente com a indicação do jornalista Plácido Lyra para o comando da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Igualdade Racial. Conhecedor da cultura local, Plácido pode dar uma grande contribuição para a arte laranjeirense, com seus grupos folclóricos e prédios históricos.

Ohh Muribeca!

Os servidores públicos do município de Muribeca estão na bronca com o gestor anterior que deixou os professores efetivos sem os salários de dezembro; o mesmo vale para os agentes comunitários de saúde que não receberam seus rendimentos e a turma do PSF efetivo da Saúde. Contratados e comissionados aguardam salários ainda de novembro. Quem lhe sucede terá essa “herança de peso” para administrar no início da gestão…

Nossa Senhora de Lourdes I

O prefeito de Nossa Senhora de Lourdes, Laerte Andrade (PSD), segue bom exemplo de gestor ao nomear o assistente social, Ricardo Marques, como novo secretário de Assistência Social do município. Com a decisão, a pasta é assumida por um técnico. Atualmente, Ricardo é conselheiro do Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região de Sergipe, já foi presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente de Nossa Senhora de Lourdes.

Nossa Senhora de Lourdes II

Ricardo é formado pela Unit em 2015.2. Foi Coordenador do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no município de Nossa Senhora de Lourdes de 2013 a 2015; em 2016, passou a atuar como assistente social do Programa Bolsa Família também em Nossa de Lourdes; em 2017, assumiu a coordenação do Cadastro Único e Programa Bolsa Família no município de São Francisco.

Nossa Senhora de Lourdes III

De 2018 a 2020, assumiu a coordenação do Cadastro Único e Programa Bolsa família em Nossa Senhora de Lourdes. E de 2017 a 2019 técnico de Referência do Creas no Município de Gararu. Também prestou assessoria técnica aos municípios de Macambira, Propriá e Santana do São Francisco. O assistente social também já realizou palestras e cursos de formação para os usuários e equipes do Programa Bolsa Família de diversos municípios a exemplo de Boquim; Brejo Grande; Japoatã; Laranjeiras; Malhada dos Bois ; General Maynard e Malhador.

Posse em Dores

Eleitos, o prefeito Mário da Clínica (Cidadania), a vice-prefeita Fernanda Lima (Podemos) e os 11 vereadores de Nossa Senhora das Dores foram devidamente empossados. O evento foi realizado na Câmara Municipal.

Mário da Clínica

“Hoje damos o 1° passo oficial para a mudança de Nossa Senhora das Dores. Reafirmo meu compromisso com todos os dorenses, faremos uma gestão ética, transparente e pensando no povo sempre”, disse Mário da Clínica durante o discurso de posse e completou emocionado: “Gratidão a todos vocês que confiaram seu voto no carroceiro. Isso fortalece ainda mais meu dever como representante desse desejo de mudança”.

