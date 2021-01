Belivaldo Chagas discute os últimos detalhes para funcionamento da Ceasa de Itabaiana

A expectativa é de que a nova Central de Abastecimento de Itabaiana entre em funcionamento até o final do mês de março

O governador Belivaldo Chagas se reuniu na manhã desta quarta-feira (06), no Palácio Museu Olímpio Campos, com o prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, e representantes da empresa Iconbras, concessionária da Central de Abastecimento de Itabaiana, para discutir os últimos detalhes do empreendimento, que deverá entrar em funcionamento já em março de 2021. A reunião foi acompanhada também pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Bira Barreto, pelo superintendente Especial de Parcerias Público-Privadas do Estado de Sergipe, Oliveira Júnior e assessores.

“A nova Ceasa de Itabaiana será um marco para o desenvolvimento de toda a região Agreste e por isso, queremos ver o empreendimento logo em funcionamento para gerar ainda mais empregos e renda para a população. Definimos os últimos detalhes no projeto para o início efetivo das atividades no local, que deve acontecer até o final de março. É muito bom saber que a aceitação do empreendimento por parte dos comerciantes locais está sendo extremamente positiva, e esta reunião mostra que quando todos os entes envolvidos estão trabalhando juntos quem sai ganhando é o povo de Sergipe”, disse o governador Belivaldo Chagas.

A Ceasa de Itabaiana foi o primeiro projeto do Programa de Parcerias Público-Privadas (PPP) de Sergipe. A expectativa é de que a Central de Abastecimento de Itabaiana gere cerca de 600 postos de trabalho, além de oportunizar serviços remunerados indiretos relacionados à logística de carga e descarga de alimentos e transporte e ampliar escoamento da produção agrícola no Agreste.

O empreendimento está sendo gerenciado pela empresa Iconbras (Inovação em Concessões do Brasil SPE Ltda), vencedora da licitação de concessão para modernizar e manter o espaço, que construído pelo governo do Estado, num investimento de R$ 36.060.925,64, para edificação e na obra do acesso à BR 235.

De acordo o diretor da Iconbras, Bruno Barreto, na oportunidade foi atualizado os avanços em relação aos investimentos adicionais e operacionais desenvolvidos no espaço. “Estamos concluindo os investimentos primordiais para que a atividade ocorra da melhor forma e a gente possa inaugurar brevemente. O panorama foi bastante positivo em relação ao andamento e contribuição de todas as partes. Estamos há seis meses, vencendo algumas etapas burocráticas, quanto a implantação do plano operacional e em relação à questão legal”, informou.

Ainda segundo Bruno Barreto, em relação aos comerciantes, a expectativa é muito positiva. “Pretendemos elevar o patamar da atividade no município. Estamos concluindo o processo de todos que já aderiram ao empreendimento, em relação à ocupação e as atividades que irão ser desenvolvidas”, pontuou.

Localizada às margens da BR 235, na estrada para o povoado Raposa, com área total de 34.528,87 m² e área construída de 10.652,58 m², a Ceasa proporcionará a feirantes e clientes um espaço amplo e moderno para organizar os produtos e abastecer as feiras dos povoados e municípios próximos.

“Colocamos algumas opções que foram bem discutidas entre as equipes do Governo, da prefeitura e a empresa concessionária. Nosso objetivo é colaborar para adiantar todos esses processos ainda pendentes e podermos colocar logo em funcionamento este maravilhoso espaço, que será importantíssimo para impulsionar o comércio de Itabaiana, como também para toda a região”, frisou o prefeito de Itabaiana, Adailton Souza.

