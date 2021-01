CBM APRESENTA BALANÇO TOTALIZANDO 7.235 ATENDIMENTOS EM 2020

06/01/21 - 11:53:30

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM/SE) atendeu 7.235 ocorrências em todo o Estado durante o ano de 2020. O resultado foi apresentado no balanço anual da instituição, que apontou 108 atendimentos a mais em relação ao ano de 2019, quando foram registradas 7.127 ocorrências atendidas, o que representa um aumento em torno de 1,5%. Os dados são do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), que atende as chamadas da população para o Corpo de Bombeiros (193) e demais órgãos de segurança.

Os números mostram que o tipo de ocorrência mais atendida é o de busca e salvamento, com 3.697 atendimentos. Entram nessa classificação as chamadas para resgate de pessoas e animais, controle de insetos, corte de árvore, tentativa de suicídio, retirada de anel, contenção de paciente psicossocial, dentre outras. Foram registrados ainda 1.266 ações preventivas/orientações via Ciosp, 815 incêndios em vegetação, 643 incêndios urbanos, 269 atendimentos pré-hospitalares, 246 acidentes automobilísticos, 242 atuações dos guarda-vidas, 37 ações de defesa civil e 33 mergulhos para resgate.

O número de atendimentos pré-hospitalares foi um dos que mais cresceram em relação ao ano anterior. Foram 169 atendimentos em 2019 e 269 em 2020. Os bombeiros realizam os primeiros atendimentos e transporte de vítimas de acidentes automobilísticos, em situações de engasgo, queimaduras, entre outras. Outro aumento foi registrado no número de atendimentos por guarda-vidas, que passou de 216 (2019) para 242 (2020).

Os meses de janeiro, com 856 ocorrências, e dezembro, com 844, continuam sendo os que o Corpo de Bombeiros registra maior número de atendimentos, por conta do aumento no número de ocorrências de incêndio em vegetação. Os dois meses juntos somaram 415 atendimentos dessa natureza, o que representa mais de cinquenta por cento do total de incêndios em vegetação atendidos pelas diversas unidades do CBM/SE na capital e interior.

Fonte: Ascom/CBM