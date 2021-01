CRA-SE empossará dos conselheiros eleitos e nova diretoria no dia 7 de janeiro

06/01/21 - 05:46:17

Na próxima quinta-feira, 7, a partir das 14h, o Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) dará posse aos conselheiros efetivos e suplentes eleitos no pleito de outubro. Na oportunidade, também será formada a nova diretoria que comandará a autarquia pelos próximos dois anos (2021/2022).

A solenidade de posse e diplomação acontecerá através da plataforma on-line Google Meet. A eleição do CRA-SE foi realizada para preencher 1/3 das vagas, sendo três para Conselheiros Regionais Efetivos, três para os seus respectivos Suplentes, com mandatos de quatro anos (2021/2024) e uma para Conselheiro Regional Suplente, com mandato de dois anos (2021 /2022).

