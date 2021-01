Enem 2020: Mais de 87 mil candidatos são esperados em Sergipe

06/01/21 - 13:43:09

Desse total, 12.720 são candidatos da rede estadual. As revisões finais para a rede estadual acontecem no período de 6 a 8; 13 a 15 e 21 a 22 de janeiro.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2020) teve, nesta edição, um total de 87.502 candidatos inscritos em Sergipe. Desse total, 12.720 são da rede estadual de ensino, que farão as provas impressas nos dias 17 e 24 de janeiro. Mesmo com todas as dificuldades advindas da suspensão das aulas presenciais, em razão da crise provocada pela pandemia da covid-19, houve um aumento significativo de mais de 19,20% de inscritos da rede estadual, em relação ao ano passado.

Os inscritos já podem acessar o cartão de confirmação de inscrição, documento que traz, entre outras informações, o local do exame, o número de inscrição, a data e o horário em que a prova será aplicada. O cartão pode ser acessado na Página do Participante: https://enem.inep.gov.br/participante/#!/

Durante todo o ano de 2020, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) não mediu esforços para que os alunos do 3º ano do Ensino Médio se preparassem para o Enem. Por meio de parcerias firmadas com outros estados e instituições, o Portal Estude em Casa disponibilizou aos alunos um rico material com dicas para o Enem, videoaulas da TV Aperipê, Aulaflix, Árvore de Livros, entre outras plataformas para estudos. Além disso, as escolas e os professores também se esforçaram durante o período de atividades escolares não presenciais, o que foi fundamental para que os estudantes continuassem adquirindo os conhecimentos, por meio de aulas via aplicativos, como WhatsApp, Zoom, Google Meet, podcasts, entre outros.

“Esse foi um grande diferencial, porque o nosso lema é não deixar nenhum estudante para trás. A gente precisa de que as famílias se somem a essa ação, que orientem seus filhos e que encorajem nossos jovens, mostrando que eles são capazes e que vão fazer uma boa prova. Queremos ver o sucesso deles quando saírem os resultados das nossas aprovações”, disse Ana Lúcia Muricy, diretora do Departamento de Educação (DED).

Ela também destacou que esse aumento no número de inscritos, em grande parte, é resultado de um grande trabalho de engajamento da Seduc. A diretora do DED conta que a Secretaria mobilizou todas as escolas em uma grande ação de apoio aos alunos, com diversas estratégias para que as escolas dessem o suporte aos estudantes. As unidades de ensino disponibilizaram os seus espaços físicos e equipamentos para que os alunos pudessem fazer suas inscrições, se não tivessem condições de fazer em casa. Houve também todo um trabalho de incentivo e orientação por meio de contato por telefone e WhatsApp.

“Foi algo grandioso e, quando teve a finalização do processo, nós fomos surpreendidos com o número de inscritos no Enem. Nós acreditamos muito na força da superação, do compromisso, e fazemos um agradecimento muito especial a todas as nossas escolas, diretores e coordenadores pedagógicos que realizaram essa atividade de engajamento dos estudantes”, disse.

Intensa preparação

Durante todo o ano de 2020, o Curso Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, em conjunto com o Serviço de Ensino Médio, promoveu uma intensa preparação aos alunos que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Em todo o período de atividades não presenciais, a equipe da Seduc não mediu esforços para que os estudantes continuassem tendo acesso aos conteúdos, através de revisões pelo YouTube, com dicas, resolução de questões e outras ações. É o que explica a coordenadora do Pré-Universitário, Gisele Pádua.

“Percebemos que quando a gente soma esforços por um objetivo em comum, que é o sucesso do nosso estudante, superamos todas as barreiras, inclusive a da pandemia. Na trilha desse ano que passou, fizemos tudo para estar perto do aluno. Tentamos chegar pela internet, pela televisão, pelo rádio, por meio das atividades impressas e, paralelo a isso, fizemos um trabalho de motivação com os estudantes, a exemplo da roda de conversa com psicólogos, em uma parceria com a Universidade Estácio, para trabalhar com os alunos a questão da ansiedade”, afirmou.

O Serviço de Ensino Médio da Seduc realiza o engajamento dos estudantes na participação das aulas não presenciais e na retomada das atividades presenciais por meio das redes sociais, grupos de whatsapp e turmas virtuais. “Em parceria com o Pré-Universitário são feitas reuniões e mobilizações das DREs. Com a data das provas se aproximando, o acolhimento dos professores aos estudantes é essencial para motivar e fazer com que estes se sintam mais apoiados”, diz Isabella Santos, chefe do Semed.

Revisões finais

Faltando poucos dias para a primeira etapa das provas do Enem, os alunos do Preuni entram na reta final de revisões, a partir desta quarta-feira, 6. As aulas serão transmitidas pelo canal do YouTube Educação Sergipe, das 16h às 18h. No período de 6 a 8 de janeiro, as revisões serão de Atualidades e Redação, sempre trabalhando um tema específico de maneira interdisciplinar. De acordo com o professor Joelson Oliveira, coordenador pedagógico do Pré-Universitário da Seduc, a ideia é trabalhar a Redação por meio de temas relevantes, com as dicas de professores de áreas em comum.

Na quarta-feira, 6 de janeiro, o tema será “Os desafios da liberdade de expressão no Brasil contemporâneo”, que será trabalhado pelos professores Felipe Godoy (Arte), Roberto Lopes (Literatura), Jairton Peterson (História), André Moreira (Filosofia) e Naiane França (Redação).

Na quinta-feira, 7, será a vez da temática “Estilo de vida ativo: um desafio para a sociedade moderna”. Essa aula contará com a participação dos professores Flávio Campos (Biologia), Márcio Oliveira (Educação Física), Fernando Cabral (Geografia) e Mario Lopes (Redação). A última revisão interdisciplinar acontecerá na sexta-feira, 8, com o tema “Desafios do mercado de trabalho pós-pandemia”, sendo ministrada pelos professores Eduardo Alves (Sociologia), Fernando Cabral (Geografia), Isolina Bôto (Redação) e Ivan Melo (Psicologia).

No dia 13 de janeiro inicia-se a revisão final das outras disciplinas. Nessa data acontecerão as aulas de Português (Dicson Soares e Drusila Vasconcelos) e Literatura (Roberto Lopes). As aulas da área de Linguagens serão ministradas no dia seguinte, 14 de janeiro, com Inglês (Martha Soraya), Espanhol (Monicque Risper), Arte (Felipe Godoy) e Educação Física (Márcio Oliveira).

Na sexta-feira, 15, será a vez das disciplinas da área de Humanas, com aulas de Geografia (Fernando Cabral, Joelson Oliveira e Luís Eduardo), História (Jairton Peterson, Priscila Guarino e Rodrigo Xavier), Sociologia (Eduardo Alves e Sharlene Prata) e Filosofia (André Moreira e Max Erb). Essas aulas encerram as revisões dos conteúdos que cairão no primeiro dia de prova do Enem, que será em 17 de janeiro.

A semana seguinte, reta final para o segundo dia de prova, que será em 24 de janeiro, contará com aulas das disciplinas de Ciências da Natureza e Matemática. No dia 21 de janeiro, será a vez de Física (Edigênia Ferreira, Jack Leão e Michael Menezes), Química (Márcio Cardoso) e Biologia (Flávio Campos e Bárbara Silveira). Já no dia 22, as aulas serão de Matemática, com os professores André Calderaro, Adivando Batista e Fábio Rocha.

