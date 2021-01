Fecomércio: Projeto do Teatro Sesc é apresentado para atores

06/01/21 - 09:31:03

Os atores Álvaro Real e Daniel Cabral, da Bravart Entretenimento, visitaram o estado e conheceram o projeto do Teatro Sesc Sergipe, que será construído pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, cujo início da obra está para os próximos dias. Eles foram recebidos pelo presidente do sistema, Laércio Oliveira, nessa terça-feira (05), quando lhes foi apresentado o projeto e a maquete da casa de espetáculos do Sesc em Sergipe.

Acompanhado das diretoras regionais de Sesc e Senac, Aparecida Farias e Priscila Felizola, Laércio Oliveira conversou com os atores sobre as ideias que serão aplicadas no novo teatro que o estado receberá. Laércio destacou que as sugestões apresentadas por Álvaro e Daniel foram importantes para a concepção do projeto, ainda em 2019, quando o planejamento da obra foi iniciado.

“Álvaro e Daniel são dois amigos que vivem no cenário artístico nacional, sendo Daniel de origem sergipana, e quando pensamos o Teatro Sesc, fomos buscar a experiência deles para contribuir com nosso projeto. Eles vieram semear esse projeto conosco e quando a obra for realizada, terá muito da vontade deles também, em ver Aracaju com um equipamento moderno, com tudo de melhor que possa ser oferecido para a arte. Eles voltam aqui um ano depois e já mostramos o que está em andamento da nossa obra que vai começar em breve. Estamos muito felizes com a vinda deles, podendo mostrar nossa disposição de reconhecer que a arte precisa ser valorizada e reconhecida a cada dia. Nós temos muitos talentos no nosso estado e queremos oferecer para esses artistas, um espaço onde possam mostrar sua arte da melhor maneira possível. No que depender do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, isso será uma realidade logo em breve”, afirmou Laércio Oliveira.

Com experiência nas atividades de atuação, produção e direção de espetáculos, tanto Álvaro quanto Daniel destacaram a importância do Teatro Sesc para o cenário artístico, cultural e musical sergipano e brasileiro, sendo mais uma opção para apresentação de espetáculos.

“É muito gratificante ver esse projeto em andamento. Nós começamos a tratar do projeto há dois anos, sobre o Teatro Sesc, pois somos entusiastas da arte. Ver nascer um espaço como esse aqui em Aracaju, que será mais um espaço para a cultura e a arte para a cidade, nos deixa muito felizes em fazer parte, ainda que no campo das ideias, dos pensamentos do que pode ser, das melhores práticas, do que pode ser adaptado para cá. Ficamos muito felizes em ver esse projeto nascendo e sendo construído”, comentou Álvaro Real.

“É muito especial para mim, ver um teatro pronto para ser construído em Sergipe, em Aracaju, que é uma cidade que tem pouca oferta de espaços cênicos. Será um espaço que atenderá a classe artística, o público, e com possibilidade diversas atividades culturais no prédio e na área externa. Isso é muito bom pra Sergipe, ter mais uma opção de apresentação de espetáculos, com esse novo equipamento que poderá abarcar mais realizações”, disse Daniel Cabral.

As obras do Teatro Sesc serão iniciadas assim que for concluída a fase de licitação da obra e a perspectiva de entrega é de até junho de 2022.

Fonte e foto Fecomércio