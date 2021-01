Governo alinha prioridades do biênio para a Assistência Social

Na manhã desta quarta-feira (06), a vice-governadora Eliane Aquino esteve reunida com a secretária de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias), Lucivanda Nunes Rodrigues e as equipes técnicas da Seias e VGE para discutir o balanço orçamentário e financeiro da Secretaria, com vistas à definição de programas prioritários do Governo de Sergipe para o setor, no biênio 2021/2022, considerando as ações regulares e as demandas emergenciais, criadas pela pandemia de Covid-19. Os resultados do processo de planejamento serão posteriormente apresentados aos prefeitos e gestores municipais da Assistência Social, para orientação de uma atuação coesa e articulada para atendimento às populações socialmente vulneráveis.

Na avaliação da vice-governadora Eliane Aquino, existem possibilidades de novas ações positivas para o ano que se inicia, a partir da união entre o Estado e os municípios para o desenvolvimento de ações intersetoriais que sejam capazes de minimizar as vulnerabilidades aprofundadas no ano pandêmico.

“Precisamos entender que a pandemia ainda não acabou e que, diante do fim do Auxílio Emergencial, a população vulnerável precisará ainda mais do poder público. Então, esse momento de planejamento é essencial para que possamos definir as prioridades estratégicas, para conseguir amenizar a fome e a pobreza nas pontas, tanto através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) quanto de programas de inclusão produtiva, fortalecimento da primeira infância, fomento à agricultura familiar através da geração de renda no campo, ou mesmo pela transferência de renda”, afirmou a vice-governadora.

Até 18 de janeiro, a secretária Lucivanda Nunes afirma que concluirá, juntamente com a VGE, o processo de revisão do planejamento, análise de orçamento e diálogo com as instâncias necessárias, com foco na priorização de ações para os próximos dois anos.

“O nosso grande compromisso precisa ser com o atendimento à população socialmente vulnerável; com a redução das desigualdades sociais e combate à pobreza. São diversas as frentes em que precisamos trabalhar, incluindo o fortalecimento do cofinanciamento estadual da Assistência Social, que repassa recursos para os municípios garantirem proteção social à população. Também buscaremos fortalecer as ações voltadas para a segurança alimentar e nutricional, bem como a inclusão pelo direito e pela renda dessa população; e olhar de forma especial a política de Direitos Humanos, apoiando e ouvindo os conselhos e os movimentos sociais”, disse a secretária, que assumiu a gestão da SEIAS em 18 de dezembro passado.

