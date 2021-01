MANUTENÇÃO NA PONTE ARACAJU/BARRA DOS COQUEIROS É EXECUTADA

06/01/21 - 13:58:12

Equipes do DER também estão realizando a limpeza da ponte, retirando areia e vegetação, e, no intuito de orientar e minimizar qualquer contratempo aos condutores

A fim de proporcionar a segurança das centenas de condutores de veículos que trafegam diariamente pela ponte Construtor João Alves, entre os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros, o Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), está executando a manutenção das juntas de dilatação nas pistas de rolamento.

Iniciados na segunda-feira, 04, os serviços correspondem ao preenchimento de massa asfáltica em alguns espaços das juntas de dilatação que foram desgastados pelo grande movimento de veículos, bem como em razão da maresia e o passar do tempo.

De acordo com o diretor-presidente do DER, Carlos Alberto Araújo, as atividades serão concluídas até a próxima sexta-feira, 08. “Os trabalhos que estão sendo realizados são paliativos e visam prevenir maiores transtornos aos condutores. Porém, nos próximos meses todas as juntas de dilatação serão substituídas, uma vez que estamos nos trâmites da abertura de um processo licitatório para a execução desses serviços”, explica.

Carlos Alberto Araújo acrescenta que as equipes do DER também estão realizando a limpeza da ponte, retirando areia e vegetação, e, no intuito de orientar e minimizar qualquer contratempo aos condutores, foram instaladas placas de sinalização nos dois sentidos das pistas de rolamento.

Fonte e foto Sedurb