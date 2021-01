“Incluo-me como um provável candidato à Câmara Federal pelo DEM”, afirma Machado

06/01/21 - 14:39:16

Ex-deputado federal e atual presidente estadual do Democratas (DEM), José Carlos Machado afirmou, nesta quarta-feira, 6, que pode ser o candidato da sigla à Câmara Federal. “Em conversas com o presidente nacional do DEM, ouvi que devemos fortalecer o partido e assim, devemos trabalhar pela reeleição da senadora Maria do Carmo e para elegermos dois deputados federais em 2022”, disse.

Ao comentar o porquê de defender uma nova candidatura de Maria que está no Senado há 20 anos, Machado lembrou que a viúva de João Alves continua sendo um grande quadro político. “Maria do Carmo tem grande importância para a consolidação do DEM no estado, então, vamos defender esse legado”, relatou.

Questionado pelos âncoras Mary Rodrigues e Eduardo Carvalho sobre os resultados das eleições municipais de 2020, José Carlos Machado revelou que os números não o agradaram. “Os resultados não me agradaram muito, pois fizemos uma projeção de 80 mil votos e só obtivemos algo em torno de 75 mil”, pontuou.

Fonte: Xodó FM