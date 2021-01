Prefeitura divulga programação semanal do Festival Itinerante de Barzinhos

06/01/21 - 13:49:23

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), divulgou, nesta quarta-feira, 6, a programação desta semana do Festival Itinerante de Barzinhos (FIB).

As apresentações acontecem a partir desta quarta e seguem nos dias 7 e 9, quinta-feira e sábado, respectivamente, em diferentes estabelecimentos e bairros da capital sergipana, seguindo os protocolos de biossegurança contra o novo coronavírus.

Nesta quarta-feira, 6, às 20h, o cantor Heitor Mendonça se apresenta no Seu Sergipe Bistrô (bairro Atalaia). Já na quinta-feira, 7, às 19h30, será a vez de Valtércio no Container Gastrô Beer (bairro Coroa do Meio). E no próximo sábado, 9, o cantor Fernando Crateús comanda a apresentação no Boteco Asa (bairro Santos Dumont), a partir das 19h. Na mesma noite do sábado, ainda tem a apresentação do cantor Jorge Roberto, a partir das 21h, no Iemanjá Bar e Restaurante (orlinha do bairro Industrial) e a apresentação da cantora Karla Isabella, no Espetaria 079 (bairro Grageru), às 21h30.

“O Festival Itinerante de Barzinhos é importante porque leva os benefícios da Lei Aldir Blanc no município de Aracaju também à cadeia dos bares que realizam e programam espetáculos periodicamente. Além disso, se torna importante também porque faz circular não só nos bairros e locais de maior visibilidade, mas em toda a cidade a nossa melhor produção musical”, explica o presidente da Funcaju, Luciano Correia.

O FIB está sendo realizado nos espaços que periodicamente promovem apresentações musicais e eventos, que participaram do chamamento público e que seguem as normas de segurança sanitária, com apresentações artísticas dos contemplados na categoria música do edital Janelas Para as Artes da LAB, e com acesso gratuito pelo público.

Ascom / Funcaju