Prefeitura programa novas apresentações do “Hoje Tem Forró!” para esta semana

06/01/21 - 17:03:57

A Prefeitura de Aracaju dá continuidade, a partir desta quinta-feira, dia 7, às apresentações do “Hoje Tem Forró!”. Com essa iniciativa, concebida e executada pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), os artistas contemplados no edital Janelas Para as Artes da Lei Aldir Blanc (LAB) apresentam ao público os projetos musicais selecionados.

Cumprindo as devidas medidas de biossegurança contra o novo coronavírus, nesta quinta-feira, 7, o cantor Robson do Rojão vai se apresentar nos calçadões das ruas João Pessoa e Laranjeiras, às 9h, e logo em seguida, às 10h, o trio Pé-de-Serra Século XX se apresenta no Mercado Thales Ferraz.

Na sexta-feira, dia 8, às 10h, será a vez de Zé Américo do Campo do Brito se apresentar no Mercado Thales Ferraz. Já no sábado, 9, o Forró Maturi volta a comandar a apresentação nos calçadões das ruas João Pessoa e Laranjeras, a partir das 9h, e logo em seguida, às 10h, tem Joba Ralacoxa no Mercado Thales Ferraz. Também no sábado, 9, no período da tarde, às 17h, Zanny Amusa se apresenta na Orla Pôr do Sol.

No domingo, 10, tem a apresentação de Sena, a partir das 8h, na feira do Conjunto Augusto Franco. No período da tarde, a apresentação será em frente aos Arcos da Orla de Atalaia, a partir das 18h, com Grilo Forró, e , às 19h, com o trio Pé-de-Serra Paixão e Tradição.