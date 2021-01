PROGRAD PUBLICA EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AFERIÇÃO E HETEROIDENTIFICAÇÃO

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal de Sergipe publicou o edital de convocação para aferição e heteroidentificação para apuração de denúncias de possíveis irregularidades na autodeclaração de pretos ou pardos.

Veja documentação e outras informações no edital. Para acessar, clique aqui.

O procedimento de confirmação da autodeclaração em caráter complementar acontecerá nos dias 21 e 22 de janeiro, na Didática V do campus de São Cristóvão. As matrículas dos estudantes convocados e os horários das bancas estão especificados no Edital Nº 01/2021/Prograd.

As análises levarão em conta todos os aspectos do Protocolo de Biossegurança da UFS para garantir a segurança dos membros da banca e dos convocados, além de assegurar o respeito à dignidade pessoal, o sigilo e a plena segurança das informações.

É recomendado que o aluno compareça com os cabelos naturais, sem a utilização de qualquer tipo de maquiagem, óculos, adornos ou acessórios na cabeça. Quem não comparecer ou recusar a realização da filmagem do procedimento para fins de aferição complementar da heteroidentificação será objeto de inquérito do Ministério Público Federal (PRDC/SE) para adoção das providências cabíveis.

O resultado do procedimento de heteroidentificação será publicado até o dia 26 de janeiro, após conclusão dos trabalhos das bancas de aferição e heteroidentificação das cotas raciais na Universidade Federal de Sergipe.

Remarcação das entrevistas

Em dezembro, a universidade divulgou a remarcação das entrevistas das bancas para a continuidade da efetivação dos processos de heteroidentificação.

A primeira fase, de avaliação das fotos, foi realizada em 12 de março de 2020, mas as entrevistas, inicialmente agendadas para 25 de março, foram suspensas por causa da pandemia de covid-19.

