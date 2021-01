Seduc disponibiliza aplicativo Estude em Casa com mais de 10 mil conteúdos

06/01/21 - 11:25:09

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Coordenadoria de Informática (Codin/Sergipetec), lança o Aplicativo Estude em Casa, que vai permitir o acesso dos professores, estudantes e pais/responsáveis da rede estadual aos mais de 10 mil materiais de apoio ao estudo disponíveis na plataforma. Na ferramenta, a comunidade escolar poderá consultar os conteúdos do Ensino Fundamental – anos iniciais e finais, Ensino Médio, Educação Profissional, Educação de Jovens e Adultos (EJA), do Pré-Universitário (Preuni), Educação Infantil e Inclusiva.

Desenvolvido pela Codin/Sergipetec, o APP Estude em Casa pode ser acessado por meio de dispositivos móveis, como smartphones e tablets, e já está disponível gratuitamente para download na loja Google Play, para aparelhos com sistema operacional Android 5 (lollipop ou superior). A versão que comporta o sistema IOS encontra-se em fase de desenvolvimento, como explicou o diretor da Codin, Alexandre Veras. “Pensando nos seus usuários, a Seduc desenvolveu o Aplicativo Estude em Casa buscando trazer mais mobilidade, facilidade de busca e aumento da produtividade em um ambiente de fácil navegação aos conteúdos didáticos”, disse.

Segundo o superintendente executivo da Seduc, professor José Ricardo de Santana, o uso do aplicativo deve ampliar as possiblidades de acesso tanto para os alunos quanto para os professores aos conteúdos do portal Estude em Casa. “Trata-se de uma ferramenta que vai gerar maior praticidade na rotina de estudos, bem como na preparação e planejamento de aulas remotas”, frisou ele, informando que as famílias dos estudantes também poderão consultar o material didático no aplicativo.

Funcionalidades

Na tela inicial, o usuário deve se identificar assinalando os campos: professor, aluno ou visitante. Na seção visitante, ambiente destinado para pais e responsáveis, é permitido o acesso aos conteúdos de todas as modalidades de ensino, além de dicas e orientações. Para o estudante, acesso que deve ser feito com o código do aluno e senha (mesma credencial do Portal da Matrícula), o app dispõe de centenas de materiais didáticos: arquivos em PDF, videoaulas, podcasts educativos, além da programação do Estude em Casa na TV Aperipê, o Estude em Casa pelas Ondas do Aula Digital, AulaFlix, mais de 30 mil títulos da plataforma Árvore de Livros, Explicaê, Google Sala de Aula e demais conteúdos.

Já os professores terão acesso ao aplicativo usando o CPF e senha (credenciais do SIAE). No ambiente, os educadores poderão consultar os materiais de apoio ao estudo, seções de suporte pedagógico, programação do Estude em Casa, com os links das videosaulas, para planejar as aulas. A plataforma dispõe ainda de outras funcionalidades, como os conteúdos de Formação Continuada, Alfabetizar pra Valer, Currículo de Sergipe, Acompanhamento Pedagógico e Projeto de Vida. Além disso, dentro do app, o professor poderá se conectar ao Diário Eletrônico de Classe, ferramenta que oferece um controle informatizado de registro de aulas, frequência e notas dos alunos ao professor e à equipe diretiva das unidades escolares.

Baixe o aplicativo acessando o link:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seduc.estudeemcasa

Assessoria de Comunicação da SEDUC – ASCOM

Foto Maria Odília