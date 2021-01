SMTT inicia calendário de ações educativas para o trânsito no Terminal do DIA

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju terá, no decorrer deste ano, um calendário extenso de ações educativas. Na manhã desta quarta-feira, dia 6, na avenida José Carlos Silva, nas imediações do Terminal de Integração do Distrito Industrial (DIA), a equipe de Educação para o Trânsito (CET) do órgão chamou a atenção de condutores e pedestres, principalmente, e de usuários do serviço de transporte público para a importância das boas práticas no trânsito.

Nesse tipo de ação, o objetivo principal é conscientizar os pedestres sobre a importância do uso da faixa para a travessia segura e também os condutores para o respeito à sinalização que é destinada aos pedestres.

Ao longo do mês de janeiro, outras ações serão realizadas na cidade. Na quinta-feira, dia 7, por exemplo, a partir das 15h, a equipe fará uma ação educativa na travessa Benjamin Constant, no Centro, onde há grande circulação de pessoas. Já na sexta, 8, a ação será no cruzamento entre as avenidas Beira Mar e Murilo Dantas, a partir das 7h.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, ressalta a importância dessas atividades para a redução de acidentes na cidade. “É muito importante que a população se conscientize, respeitando as leis e sinalizações para reduzirmos os acidentes. Por isso, estaremos este mês e durante todo o ano de 2021, realizando ações educativas em vários pontos de Aracaju, chamando a atenção da sociedade para os cuidados no trânsito. Se cada um fizer a sua parte, teremos um trânsito mais seguro para todos”, afirma.

Programação

7/1 (Quinta-feira)

15h – Travessa Benjamin Constant (Centro) próximo ao Banese

8/1 (Sexta-feira)

7h – Avenida Beira Mar / Murilo Dantas

12/1 (Terça-feira)

8h – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral

13/1 (Quarta-feira)

15h – Avenida Ivo do Prado

14/1 (Quinta-feira)

7h – Avenida Tancredo Neves, próximo ao Hospital João Alves.

Fonte e foto assessoria