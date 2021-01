Vereador Byron faz visita à Emsurb e coloca mandato à disposição

O vereador de Aracaju, Sgt. Byron Estrelas do Mar (Republicanos), iniciou, nesta quarta-feira, 6, pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), uma série de visitas aos órgãos públicos ligados à Prefeitura de Aracaju. Na Emsurb, o parlamentar foi recebido pelo diretor-presidente Luiz Roberto Dantas, que apresentou a estruturação da empresa, os serviços ofertados à população e, sobretudo, reforçou os desafios de estar à frente do órgão com um dos maiores orçamentos da administração municipal.

Durante sua passagem pela Emsurb, Byron ficou surpreso com a dimensão do órgão e com a efetividade dos serviços. “Estas visitas fazem parte do planejamento estratégico do meu mandato. Estou passando em cada órgão para conhecer melhor os serviços e levar para Câmara de Aracaju o que for necessário para avançarmos no desenvolvimento das políticas públicas. A Emsurb desempenha um papel muito relevante para Aracaju, pois não trata apenas da instituição responsável pela coleta do lixo, como muitos imaginam, este órgão tem funções extremamente necessárias para manutenção das áreas públicas e funcionamento de espaços necessários à comunidade, a exemplo de cemitérios, mercados e orlas”, destacou.

Byron aproveitou a oportunidade para colocar o seu mandato à disposição da empresa pública e garantiu colaborar, na Câmara, no que for necessário e que traga benefícios aos cidadãos. “Estou muito satisfeito com o que pude conhecer. O serviço vem sendo ofertado com maestria, mas faço questão de me colocar à disposição de Luiz Roberto. Seja para discutirmos projetos, analisarmos proposituras ou até mesmo para servir de canal entre a empresa e as demandas dos cidadãos”, reforçou.

Luiz Roberto parabenizou o vereador por iniciar o seu trabalho conhecendo melhor o funcionamento da máquina pública municipal. “Acho muito importante a visita de um vereador, recém-eleito para o seu primeiro mandato, para conhecer a nossa estrutura e entender como funcionam as nossas atividades. Esses encontros também são importantes para que o parlamentar compreenda como é essa relação de reciprocidade e de integração entre o poder executivo e o legislativo, principalmente referente aos serviços que colocamos à disposição da sociedade, que podem ser objeto de requerimento ou propositura pelo próprio vereador na Câmara. A visita foi muito interessante, aproveitamos para colocarmos a Emsurb à disposição do mandato do vereador Byron. Sem dúvida, foi uma iniciativa louvável, ainda mais por se tratar de um vereador que está chegando agora”, disse o diretor-presidente da Emsurb.

As visitas seguem acontecendo nos próximos dias. Nesta quinta-feira, 6, o vereador estará na Secretaria Municipal da Assistência Social de Aracaju.

Da assessoria

Foto: Pábulo Henrique