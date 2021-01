Associação Brasileira de Franchising regional terá um novo diretor na região Nordeste

07/01/21 - 09:15:15

O empresário, sócio-fundador e diretor-presidente da Yes! Cosmetics, Cândido Espinheira, foi nomeado para o cargo de novo diretor regional da ABF ( Associação Brasileira de Franchising) no Nordeste. Cândido assumirá a gestão no próximo biênio 2021-2022, que começa a partir de janeiro.

A escolha de Cândido como próximo gestor regional foi baseada na sua capacidade de liderança e no seu sucesso como franqueador. Ele assumirá o cargo no lugar do empresário Leonardo Lamartine, CEO do Grupo Bonaparte, que esteve à frente da Regional desde 2014.

Cândido Espinheira e seus dois sócios Felipe Espinheira e Ketty de Jesus lançaram a marca no ano 2000, inicialmente com venda direta. O negócio cresceu e em 2016, a Yes! Cosmetics virou franquia. Atualmente, a marca ocupa a lista das principais franquias do Nordeste brasileiro.

De acordo com levantamento da ABF, no terceiro trimestre de 2020 o mercado de franquias na Região Nordeste faturou R$ 6,2 bilhões. Em relação ao número de marcas, a Região expandiu 2% em redes, atingindo o patamar de mais de 950 marcas. Além disso, cresceu em 9% o número de pontos de venda, com um total de 17.252 unidades.

Segundo Cândido, sua gestão será pautada na continuidade das iniciativas que a ABF já desenvolve na Região Nordeste. Também estão em seus planos a busca de grandes parcerias e novas oportunidades para as franquias regionais. Pensando além, também faz parte dos planos do empresário, a oferta de mais cursos e programas de capacitação. “Estou muito feliz em poder contribuir para o franchising no Nordeste. Vamos dar continuidade às ações desenvolvidas pela ABF, incentivar a troca de conhecimentos para fortalecer ainda mais o setor na Região, entre muitas coisas boas que vamos conquistar durante a minha gestão”, concluiu o executivo.

Sobre a ABF

A ABF – Associação Brasileira de Franchising é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 1987, que representa oficialmente o sistema de franquias brasileiro. O setor registra um faturamento anual superior a R$ 186 bilhões, mais de 160 mil unidades e cerca de 2.900 marcas de franquias espalhadas por todo o Brasil. Além disso, o franchising brasileiro responde por aproximadamente 2,7% do PIB e emprega diretamente mais de 1,2 milhão de trabalhadores.

Fonte e foto assessoria