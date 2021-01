Bibi é reconhecida por testemunha de incêndio e Caio ajuda a ex de novo. Nos próximos capítulos de ‘A Força do Querer’, o advogado não revela à polícia o que sabe sobre ela

07/01/21 - 16:15:57

Bibi (Juliana Paes) está cada vez mais perto de ser pega pela polícia. Ela vai ser reconhecida por uma testemunha do incêndio criminoso no restaurante de Dantas (Edson Celulari). Mais uma vez Caio (Rodrigo Lombardi) vai ajudar a livrar a cara da ex, mas não vai deixar barato.

As investigações policiais levaram a um frentista do posto em que foi comprada a gasolina que causou o incêndio e que pode identificar o criminoso. Intimada para ir à delegacia participar do reconhecimento, Bibi decide fugir. Dantas desconfia e aparece em sua casa para acompanhá-la até o local.