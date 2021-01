COMIDA RUIM PROVOCA MOTIM NO CADEIÃO DE SOCORRO

A motivação foi a insatisfação de um grupo de internos com a alimentação fornecida na unidade prisional. Durante o tumulto, foi realizada uma intervenção policial no local, e os presos foram colocados no pátio, onde foi realizada uma contagem. Não foram registrados feridos.

Sobre a queixa dos internos, a Sejuc confirmou que está enfrentando um problema com as empresas contratadas, que alegam que em virtude da alta dos preços dos alimentos não conseguem entregar uma refeição dentro do padrão de qualidade contratado. A Sejuc disse também que as empresas já foram notificadas e existe a possibilidade de uma nova licitação relacionada à alimentação do sistema prisional.