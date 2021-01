Estácio promove Megavestibular nesta sexta e sábado próximo

07/01/21 - 10:06:04

Na Estácio já é possível investir em novas oportunidades em 2021. Nesta sexta-feira (8) e no próximo sábado (9), o Megavestibular que vai possibilitar condições especiais para quem pretende dar o primeiro passo na conquista do sonho do ensino superior. No Centro Universitário Estácio de Sergipe, em Aracaju, os estudantes poderão escolher entre diversas opções de cursos de graduação disponíveis com até 60% de desconto em todo o curso.

As inscrições podem ser realizadas pelo telefone (79) 3246-8112, pelo site www.estacio.br ou diretamente na sala de matrícula do Centro Universitário Estácio de Sergipe. O atendimento presencial no campus localizado em Aracaju ocorre de acordo com as normas de segurança sanitária vigentes e o uso de máscara é obrigatório.

Com diversos cursos de graduação disponíveis nas modalidades de Ensino Digital e Presencial, a Estácio é reconhecida pela excelência acadêmica e compromisso com a ascensão social e a empregabilidade dos universitários que, formados, possuirão um diploma reconhecido nacionalmente.

Os estudantes contam com um modelo de ensino nacionalizado e dispõem de diversos recursos acadêmicos. Antigos e novos estudantes contam ainda com o seguro educacional, que protege os alunos que tenham perdido o emprego. Totalmente sem custos, o benefício garante um crédito de até seis vezes o valor da mensalidade. Saiba mais informações em https://portal.estacio.br/seguroeducacional.

Além do vestibular, o Megavestibular também contempla candidatos que optarem por utilizar a nota do Enem para o ingresso na graduação. Os cursos e modalidades que integram a campanha podem variar conforme a Unidade ou Polo de Ensino Digital escolhido.

