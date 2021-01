Fecomércio sorteia carro zero da campanha Natal no Centro

07/01/21 - 10:45:27

A campanha Natal no Centro, iniciativa da ACESE, em parceria com o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, CDL, SEBRAE, Sicredi, Banese Card e TV Atalaia, que compôs a realização do Natal Iluminado, foi encerrada na quarta-feira (06) com o sorteio de um veículo Fiat Mobi zero km. O sorteio foi transmitido pelas redes sociais e coube ao diretor da Fecomércio, Alex Garcez, representando o presidente, Laércio Oliveira, sortear o cupom vencedor da promoção.

Entre 265 mil participantes que fizeram suas compras nas lojas do Centro Comercial de Aracaju, o cupom sorteado foi o de Fátima Barreto, moradora do bairro Atalaia, que fez compras na loja Bijouart’s, no calçadão da rua Laranjeiras. O presidente da Acese, Marco Pinheiro, entrou em contato com a sorteada, que ficou muito feliz ao saber que ganhou um carro zero para começar o ano de 2021.

O diretor da Fecomércio, Alex Garcez, valorizou a iniciativa das entidades empresariais em se unir para fazer a compra e o sorteio do carro, destacando a importância de ações como essa para a captação de consumidores para as lojas do Centro Comercial.

“Foi muito importante para o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac participar dessa iniciativa, ajudando na compra do carro para sortear entre os consumidores do Centro Comercial de Aracaju. Nosso presidente, Laércio Oliveira, se colocou à disposição, para fortalecer a ação da ACESE e dos lojistas do Centro, porque sabe da importância deles para a economia, geração de emprego e isso é fundamental para que as lojas vendam mais, com mais pessoas presentes comprando”, enfatizou Alex.

O presidente da ACESE, Marco Pinheiro, agradeceu a participação do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac na campanha e lembrou que as ações serão implementadas, para atender as regiões comerciais de vários pontos de Aracaju, em 2021.

“A participação do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac foi fundamental para que tivéssemos uma campanha exitosa, com o sorteio desse carro para a dona Fátima, grande vencedora. Para este ano, teremos muito mais ações direcionadas para os bairros Siqueira Campos, Augusto Franco, Orlando Dantas, entre outros que têm áreas comerciais, para que possamos fortalecer o comércio em 2021, com o apoio da Fecomércio”, destacou Pinheiro.

Fonte Fecomércio

Foto: Marcio Rocha